Trump cancela ayuda y acusa a Gustavo Petro

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció ayer el fin de la ayuda financiera a Colombia, tras acusar a su homólogo Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico” que permite la expansión de la producción de drogas. En una publicación en redes sociales, advirtió que si Petro no cierra los campos cocacoleros, “Estados Unidos lo hará por él”.

Por su parte, Petro calificó de “grosero e ignorante” al magnate y defendió sus esfuerzos para reducir los cultivos ilícitos. “El principal enemigo del narcotráfico en el siglo XXI fui yo”, escribió en X.

En tanto, la Cancillería colombiana denunció una “amenaza directa a la soberanía nacional” y anunció que acudirá a instancias internacionales. A su vez, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que Colombia ha pagado un alto costo humano en la lucha antidrogas. Las declaraciones de Trump reavivan la tensión bilateral y amenazan con debilitar la cooperación militar y de seguridad entre ambos países.