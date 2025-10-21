Petro: Trump no es rey y Colombia exigirá ya

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió ayer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no tendrá autoridad soberana en su país y que Bogotá responderá exigiendo, no cediendo, ante las crecientes tensiones por la lucha antidrogas. En una entrevista con Daniel Coronell (Univision), Petro rechazó la caracterización del magnate sobre la situación colombiana y subrayó que en una democracia el poder reside en el pueblo, no en un monarca.

El mandatario llamó a consultas al embajador en Washington, Daniel García-Peña, y anunció encuentros con el encargado de negocios estadounidense, John McNamara, para exigir “razones oficiales”. Reiteró que no hará concesiones y que seguirá el ejemplo de líderes regionales que se mantienen firmez sin cortar canales diplomáticos.

La crisis se profundizó tras el anuncio de Trump de cortar ayuda financiera a Colombia y sus acusaciones sobre el atraso en la lucha contra el narcotráfico. Petro calificó esas declaraciones de “groseras” e informó que recurrirá a instancias internacionales para defender la soberanía nacional.