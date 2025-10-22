Avioneta se desploma en Venezuela; mueren dos personas | VIDEO

Un fuerte accidente aéreo ocurrió la mañana de este miércoles en la localidad de Táchira, en Venezuela, luego de que una avioneta se precipitara a tierra durante su intento de despegue en el aeropuerto de Paramillo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), el incidente ocurrió alrededor de las 09:52 horas, cuando la aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, perdió el control al momento de hacer el despegue y cayó abruptamente.

Al momento, autoridades confirmaron que ambos tripulantes que se encontraban a bordo perdieron la vida tras el impacto.

🇻🇪 Cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles, 22 de octubre, se reportó un accidente aéreo en San Cristóbal, estado Táchira.



De acuerdo con los reportes, una aeronave se desplomó durante su intento de despegue en el aeropuerto de Paramillo. Al parecer, un desperfecto… pic.twitter.com/WfSIQrZgK9 — 2001online (@2001OnLine) October 22, 2025

Los primeros reportes apuntan a un posible desperfecto mecánico, aunque las autoridades venezolanas activaron la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) para esclarecer las verdaderas causas del siniestro.

El INAC confirmó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y que los Bomberos Aeronáuticos acudieron al sitio para sofocar el incendio que se generó tras la caída de la avioneta.

Testigos aseguran que una columna de humo negro se elevó por encima del aeródromo, visible desde varios puntos de la ciudad.

Video del momento del accidente

Las imágenes del siniestro fueron captadas por personal que se encontraba en la pista y rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando la magnitud de la tragedia.

En el video se puede observar como la nave despega y apenas se separa unos cuantos metros del suelo para terminar estrellándose inmediatamente, ocasionando una fuerte explosión debido al impacto, ante la conmoción de los presentes.

Las autoridades del aeródromo de Paramillo informaron que el espacio permanecerá bajo supervisión mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los tripulantes fallecidos, pero se confirmó que ambos eran piloto y copiloto de la aeronave.

#Tachira

Momento del despegue de la avioneta del aeropuerto de paramillo.

Así fue el accidente. #22Oct pic.twitter.com/dS6pg1yyNJ — Paco Molina (@PacoLavoz93) October 22, 2025

