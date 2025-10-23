Congreso de Perú respalda al gabinete de transición

El Congreso de Perú otorgó el voto de confianza ayer al gabinete encabezado por Ernesto Álvarez, designado por el presidente interino José Jerí, quien asumió tras la destitución de Dina Boluarte. Con 79 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones, el Parlamento respaldó el plan de gobierno centrado en la lucha contra el crimen y la reactivación económica durante los próximos nueve meses. Álvarez afirmó que el objetivo central del Ejecutivo es “recuperar la autoridad del Estado” y devolver la seguridad a las calles. Anunció medidas concretas como el fortalecimiento de la División de Secuestros y Extorsión de la Policía Nacional, la implementación de un “botón de pánico antiextorsión” y la expansión del sistema de videovigilancia. Subrayó que la seguridad será tratada “como una cuestión de Estado”, indispensable para el desarrollo y la estabilidad democrática. El primer ministro también llamó a las fuerzas políticas a superar la confrontación que, desde 2016, mantiene al país en una crisis constante.

