EU advierte que drogas por tierra serán objetivo

Miembros de las milicias en ejercicios militares en Caracas, el 4 de octubre.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió ayer que, tras los ataques a embarcaciones vinculadas con narcóticos en el Caribe y el Pacífico, la siguiente fase se enfocará en drogas transportadas por tierra.

Durante una conferencia sobre la Homeland Security Force, Trump señaló que los botes con drogas representan sólo el 5.0 por ciento del total y aseguró que los narcotraficantes “regresan al sistema sin temor”.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a los cárteles como “ISIS del Hemisferio Occidental” y defendió las operaciones kinéticas, que hasta ahora han causado 37 muertes. El magnate indicó que podría solicitar autorización al Congreso para ataques terrestres, pero subrayó que no requiere declaración de guerra.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar significativo en la región, incluyendo destructores, F-35, submarinos y tropas. En respuesta, Nicolás Maduro advirtió de resistencia en Venezuela ante cualquier intervención estadounidense, mientras Trump y Hegseth destacan que continuarán atacando a quienes transportan drogas hacia su país.