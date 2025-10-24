EU envía mayor portaaviones para combatir traficantes de drogas en América Latina

El Pentágono informó que Estados Unidos envió el mayor portaaviones para combatir traficantes de drogas en América Latina.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, posteó un comunicado en el que dijo que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “ha enviado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y al ala aérea embarcada del portaaviones al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)”, para “desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales”.

Añadió que “la mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

El Ford, un portaaviones “de primera clase”, es promocionado por la Armada como el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR