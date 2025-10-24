Washington advierte a Israel sobre anexar a Cisjordania

Fuerzas israelíes bloquean el acceso de palestinos y activistas extranjeros a los olivos durante la cosecha de aceitunas, en Cisjordania ocupada por Israel, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Israel no procederá con la anexión de Cisjordania, después de la votación preliminar en el Parlamento israelí que buscaba incorporar el territorio. “Israel no va a hacer nada con Cisjordania… no se preocupen por ello”, declaró durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, reafirmando la postura oficial frente a una cuestión sensible para la región.

El miércoles pasado, la Knéset aprobó en primera lectura, con 25 votos a favor y 24 en contra, un proyecto de ley que aplicaría la soberanía israelí sobre los asentamientos en Judea y Samaria, conocido como Cisjordania. Esta votación simbólica es el primer paso de cuatro necesarias para convertir la iniciativa en ley. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la medida como una “provocación deliberada” de la oposición, mientras busca mantener la estabilidad de su coalición y evitar elecciones anticipadas.

El Dato: La ONU dijo que los suministros a Gaza todavía estaban muy por debajo de su objetivo diario de 2 mil toneladas porque sólo dos cruces hacia Gaza están abiertos.

Por su parte, JD Vance, vicepresidente estadounidense y de visita en Israel para supervisar el alto al fuego en Gaza, calificó la propuesta de anexión como una “maniobra política estúpida” y expresó sentirse personalmente insultado. Afirmó que la política de Washington es que Cisjordania no será anexada. Además, reveló planes para la reconstrucción de Gaza, señalando que algunas zonas podrían empezar a recuperarse en los próximos dos o tres años, aunque el proceso completo llevará más tiempo debido a la devastación de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

En Cisjordania, mientras Gaza está bajo control de Hamas, la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmud Abás, gestiona la administración local. Israel mantiene control militar y civil sobre el 60 por ciento del territorio, en la denominada Área C, donde los puestos de control y permisos limitan el movimiento de los palestinos y restringen el acceso a ciudades como Jerusalén.

70 por ciento de los recién nacidos palestinos son prematuros

La iniciativa israelí fue rechazada por España, Catar, Turquía y más de una docena de países, quienes consideran los asentamientos violaciones del derecho internacional. A pesar del apoyo parcial dentro de la coalición de Netanyahu, la presión de Estados Unidos ha impedido avances hacia una anexión formal. Expertos advierten que, ya existe una “anexión de facto”por los asentamientos.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en Gaza se mantiene crítica. La OMS reportó que, pese al alto al fuego desde el pasado 10 de octubre, la ayuda es insuficiente, lo que afecta a 600 mil personas con inseguridad alimentaria severa. Sólo dos cruces permanecen abiertos, lo que limita la entrada de suministros esenciales. Recientemente, se evacuó a 41 pacientes críticos, pero otros 15 mil necesitan salir del territorio para recibir atención médica.

El costo estimado de reconstrucción alcanza 53 mil millones de dólares. La guerra dejó ocho de cada 10 edificios dañados o destruidos, hospitales cerrados y más de 170 mil heridos. La ONU y ONG piden acceso pleno de ayuda, advirtiendo que la desnutrición y crisis sanitaria tendrán efectos generacionales.