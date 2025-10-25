Carney busca retomar el diálogo con Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que su país está listo para retomar y ampliar las negociaciones comerciales con Estados Unidos luego de que el presidente de ese país, Donald Trump las dio por terminadas.

La noche del jueves, Trump anunció que terminará a “todas las negociaciones” con Canadá debido a un anuncio televisivo patrocinado por la provincia de Ontario en el que se utilizaron las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles de Estados Unidos, lo que llevó al gobernante a retirar posteriormente el anuncio.

El Dato: Ronald Reagan, en su discurso original, describía por qué las economías avanzadas abandonaron en gran medida los aranceles como herramienta económica.

La publicación del republicano intensificó las tensiones con su vecino, después de que Carney, declarara que su objetivo es duplicar las exportaciones de Canadá a otros distintos países de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la reacción de Trump fue la culminación de una larga frustración acumulada del gobierno sobre la estrategia de Canadá en las negociaciones comerciales.

Antes de viajar a Asia, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado progreso: “Estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados”.

75 Millones de dólares canadienses fue la inversión para emitir el anuncio

Canadá, detalló Carney, tiene que centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no.

“No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Es una situación en la que Estados Unidos tiene aranceles contra cada uno de sus socios comerciales”, agregó el primer ministro, quien reiteró su deseo de profundizar relaciones comerciales con otras naciones.

Por separado, el ministro de Ontario, Doug Ford, cuya provincia patrocinó el anuncio, dijo que éste sería retirado.

El político canadiense dijo que después de hablar con el primer ministro, decidió pausar la campaña publicitaria a partir del lunes para que puedan reanudarse las negociaciones comerciales.

“Nuestra intención siempre fue iniciar una conversación sobre el tipo de economía que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas. Hemos logrado nuestro objetivo, al haber alcanzado a las audiencias estadounidenses en los niveles más altos”, dijo Ford

El presidente de EUalegó que el anuncio tergiversaba la posición de Reagan, un presidente que sirvió dos mandatos y sigue siendo una figura querida en el Partido Republicano, y que la intención era influir en la Corte Suprema de EU antes de una audiencia programada para los próximos meses, en la que podría decidirse si Trump tiene el poder de imponer sus aranceles generalizados, que son una parte clave de su estrategia económica.

La mañana del viernes, Trump señaló en redes sociales: “Tomaron fraudulentamente un gran anuncio diciendo que a Ronald Reagan no le gustaban los aranceles, cuando en realidad AMABA LOS ARANCELES PARA NUESTRO PAÍS Y SU SEGURIDAD NACIONAL. Canadá trata de influir ilegalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos en uno de los fallos más importantes en la historia de nuestro país”.

Tras el quiebre EU-Canadá, “México va a esperar”: CSP

› Por Claudia Arellano

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “México va a esperar” a ver cómo evolucionan las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, tras el anuncio el jueves del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cancelar las negociaciones comerciales con Ottawa.

En conferencia de prensa, la mandataria consideró que “México va muy adelantado” en la negociación comercial con Estados Unidos, al margen de Canadá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el jueves por la noche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, luego de que la provincia canadiense de Ontario emitió un anuncio de televisión que se transmitió en un partido de las grandes ligas de beisbol en Estados Unidos, en el que se empleó un discurso del expresidente Ronald Reagan, quien rechaza la imposición de aranceles.

83 por ciento de las importaciones de México están amparadas por el T-MEC

Así Trump, anunció el fin inmediato de todas las negociaciones comerciales con Canadá por un anuncio transmitido por televisión que critica los aranceles que ha impuesto a la nación vecina.

En este sentido, la Presidenta evitó detallar si México tiene considerado emprender por separado negociaciones con la administración que encabeza el canadiense Mark Carney para pactar una relación económica que excluya a la Unión Americana.

“Ayer hizo, creo que fueron tres publicaciones que hizo en su red social, y bueno, vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México vamos muy adelantados”, mencionó la mandataria mexicana en la “mañanera del pueblo”.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum pardo ı Foto: Especial

Sheinbaum Pardo adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a territorio estadounidense la siguiente semana para continuar con las negociaciones de las inconformidades planteadas por la administración de Donald Trump respecto a la implementación del acuerdo de libre comercio.

“Vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial, muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantado”, expresó.