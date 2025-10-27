Jamaica en alerta máxima ante Melissa categoría 4

El huracán Melissa se convirtió en una amenaza sin precedentes para el Caribe tras intensificarse rápidamente durante la madrugada de ayer hasta alcanzar la categoría 4, con vientos sostenidos de 233 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió que podría llegar a ser un huracán de categoría 5, una rareza meteorológica, antes de tocar tierra en Jamaica la mañana del martes.

El centro del huracán se ubicaba la mañana del domingo a unos 185 kilómetros al sur de Kingston, desplazándose lentamente hacia el oeste a apenas 8 kilómetros por hora. Ese avance pausado, según los expertos, prolongará los efectos del fenómeno sobre Jamaica y Haití, lo que incrementa la probabilidad de lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas.

El Dato: Los dos principales aeropuertos de Jamaica, el Aeropuerto Internacional Norman Manley y el Aeropuerto Internacional Sangster en Montego Bay, fueron cerrados ayer.

En tanto, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, hizo un llamado urgente a la población: “Tomen en serio esta amenaza climática y busquen refugio ahora”. El NHC alertó que los efectos de Melissa incluirán vientos devastadores, inundaciones repentinas potencialmente mortales y deslizamientos de tierra masivos.

La isla activó más de 650 refugios y cerró sus dos principales aeropuertos, Norman Manley en Kingston y Sangster en Montego Bay, ante la inminente llegada del huracán. Las autoridades locales no descartan emitir órdenes de evacuación obligatorias en las zonas bajas y costeras, especialmente en el sur del país, donde se prevé que golpee la marejada ciclónica.

A su vez, Evan Thompson, director del Servicio Meteorológico de Jamaica, advirtió que “no hay ningún lugar que pueda escapar de la ira de este huracán”. Agregó que el lento desplazamiento del sistema agravará las condiciones de peligro: “Se quedará estancado, vertiendo agua mientras apenas se mueve, y ése es un desafío enorme”.

3 haitianos murieron a consecuencia del fenómeno

El lento desplazamiento de Melissa ha causado ya severos daños en Haití y República Dominicana. En Haití, la Agencia de Protección Civil confirmó la muerte de tres personas, dos de ellas por deslizamientos de tierra. En República Dominicana, una persona falleció y más de un millar fueron evacuadas o desplazadas. Además, se reportaron viviendas destruidas, árboles derribados y comunidades aisladas por la crecida de los ríos.

El fenómeno dejó sin agua potable a más de medio millón de usuarios dominicanos y provocó el colapso de un puente en el noreste haitiano, mientras continúan las intensas lluvias y las advertencias de deslizamientos.

A su vez, el gobierno cubano emitió una advertencia de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Se espera que Melissa llegue al territorio cubano entre el martes y el miércoles con fuertes lluvias, antes de avanzar hacia el sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.