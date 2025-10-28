Putin presume misil y rompe pacto de plutonio con Washington

El mandatario estadounidense, Donald Trump, instó al líder ruso Vladimir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania en lugar de continuar con pruebas de misiles nucleares, tras el anuncio de Moscú sobre el exitoso ensayo del misil crucero Burevestnik, capaz, según el Kremlin, de evadir cualquier escudo antimisiles. Trump calificó de “inapropiado” el mensaje ruso y subrayó que Washington posee un submarino nuclear “el más grande del mundo”, posicionado frente a las costas rusas.

Durante su conversación con periodistas a bordo del Air Force One, el magnate afirmó que “la guerra que debería haber durado una semana ya casi cumple cuatro años”. Reiteró que su prioridad es alcanzar un acuerdo de paz, no una carrera armamentista. Sin embargo, advirtió que su gobierno ya tiene preparadas sanciones adicionales contra sectores clave de la economía rusa, que podrían activarse si Moscú no muestra avances en las negociaciones para detener la invasión.

El Dato: Rusia habría cometido un “crimen contra la humanidad” al obligar a huir de territorios controlados por Ucrania mediante bombardeos contra civiles: ONU

Asimismo, el líder de Estados Unidos enfatizó que su país realiza pruebas de misiles de manera constante, pero rechazó entrar en una competencia pública con Rusia sobre la exhibición de poder militar. “No están jugando con nosotros y nosotros tampoco estamos jugando con ellos”, subrayó el republicano, quien reiteró que su objetivo es preservar la seguridad global sin escalar el conflicto.

Por su parte, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, aseguró que “no hay nada que deba tensar las relaciones entre Moscú y Washington” y recalcó que Rusia actúa conforme a sus intereses nacionales. Aún así, Putin consolidó un nuevo paso en su política de defensa al promulgar la ley que denuncia oficialmente el tratado de eliminación de plutonio armamentístico, firmado con Estados Unidos en el año 2000. El Kremlin justificó su decisión en las sanciones impuestas por Washington y en la expansión de la OTAN hacia Europa del Este.

15 km caminaron residentes de Zaporiyia expulsados por Rusia

A su vez, Putin reforzó su alianza con Corea del Norte Durante un encuentro en el Kremlin con la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, pidió transmitir a Kim Jong Un que “todo va según lo previsto” en la cooperación bilateral. Según fuentes surcoreanas, Pyongyang ha enviado miles de soldados, artillería y misiles para apoyar la ofensiva rusa en Ucrania, a cambio de asistencia tecnológica y recursos económicos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también mantuvo conversaciones con Choe sobre la estabilidad en la península de Corea y acusó a Estados Unidos y sus aliados de ser responsables del aumento de la tensión regional. “Las acciones agresivas de Washington y sus socios son la causa principal del desequilibrio en Asia del Norte”, señaló Lavrov.

Mientras tanto, el ejército ruso intensificó sus bombardeos en el este y sur del país, en especial en la ciudad de Pokrovsk, donde las fuerzas ucranianas informaron haber repelido 42 ofensivas en los últimos dos días. A pesar de los refuerzos de artillería y drones, el desgaste de las tropas ucranianas es evidente frente a la superioridad numérica de Moscú.

El líder ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que Francia enviará aviones de combate Mirage y misiles adicionales, mientras que el Reino Unido aportará drones interceptores para fortalecer la defensa aérea.