Trump sugiere “fórmula presidencial” para 2028

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el 24 de octubre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que le “encantaría” buscar un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque reconoció que la Constitución lo impide.

En declaraciones a bordo del avión presidencial, destacó que sus índices de aprobación están “en el mejor momento”, y respaldó una eventual fórmula presidencial para 2028 integrada por su vicepresidente JD Vance (como candidato a presidente) y el secretario de Estado Marco Rubio (como candidato a vicepresidente), a quienes calificó como “imparables”.

El Tip: Rubio Sonrío e inclinó la cabeza cuando Trump predijo un futuro político brillante para él y asintió cuando mencionó a Vance.

Trump, de 79 años, aseguró que su administración cuenta con “un gran grupo de personas” para los próximos comicios, mientras que, a su juicio, los demócratas carecen de liderazgo. Consultado sobre si consideraría postularse a la vicepresidencia, respondió que “no lo haría”, calificando esa posibilidad de “demasiado tierna”. La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución prohíbe expresamente un tercer mandato presidencial. Sin embargo, los comentarios del magnate han reavivado el debate sobre los límites del poder y el futuro del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2028.