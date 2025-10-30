Patrulla Fronteriza supera a ICE en EU

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EU llegan para escoltar al agente Gregory Bovino, el 28 de octubre.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza han efectuado más arrestos en el área de Chicago que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según datos internos del gobierno obtenidos por CBS News. La cifra refleja la expansión inédita de las operaciones de la Patrulla lejos de las fronteras de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Desde el 16 de septiembre, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron cerca de mil 500 detenciones en Chicago, superando las mil 400 del ICE. El operativo, denominado Midway Blitz, forma parte de la campaña nacional de deportaciones impulsada por Trump, que ordenó desplegar agentes en ciudades demócratas.

El jefe de sector Gregory Bovino, al frente de las acciones, ha sido criticado por el uso de tácticas represivas y la aplicación de gases lacrimógenos durante enfrentamientos con manifestantes. Una jueza federal en Chicago ordenó limitar la fuerza y garantizar advertencias previas antes de emplear agentes químicos, luego de denuncias de que los operativos afectaron a civiles, incluidos niños.

Funcionaios del Departamento de Seguridad Nacional dicen que las redadas indiscriminadas dañan la imagen de la política migratoria de Trump.