Avioneta se estrella en vecindario de Nueva York; piloto muere en el lugar

Un trágico accidente aéreo ocurrió la mañana de este viernes en el condado de Saratoga, en el estado de Nueva York, cuando una avioneta ligera se estrelló en un vecindario residencial de la localidad de Milton, a pocos metros de una vivienda.

El siniestro dejó un saldo de un fallecido y una persona gravemente herida, según confirmaron autoridades locales y medios regionales.

De acuerdo con información de NBC5, WNYT NewsChannel 13 y CBS 6 Albany, el accidente se registró alrededor de las 10:27 de la mañana, poco después de que la aeronave despegara del Saratoga County Airport, ubicado cerca de Ballston Spa.

One killed, one injured in small plane crash near Saratoga County Airport, New York.



The Saratoga County Sheriff’s Office (SCSO) said that the plane fell into the driveway of a home on Wyndham Way after hitting a tree, but did not strike the house. The SCSO confirmed that the… pic.twitter.com/eGIvynZLxk — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 31, 2025

La avioneta, identificada como una Mooney M20E de un solo motor fabricada en 1964 y registrada bajo la matrícula N79338, perdió el control tras el despegue, impactó contra un árbol y terminó estrellándose en la entrada de una casa sobre la calle Wyndham Way.

El piloto murió en el lugar del accidente, mientras que el pasajero fue rescatado con vida por vecinos y servicios de emergencia, y trasladado en estado crítico a un hospital de la zona. Las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas en espera de notificar a sus familiares.

Vecinos que presenciaron el siniestro reportaron que el avión cayó “a solo unos metros” de la vivienda, sin llegar a impactarla directamente. La casa sufrió daños menores, pero ninguno de sus ocupantes resultó herido. “Escuché un ruido fuerte, como una explosión, y cuando salí vi el avión ardiendo en la entrada del garaje”, relató un residente a CBS 6.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente.

Los primeros reportes sugieren que las condiciones meteorológicas, con ráfagas de viento registradas en la zona durante la mañana, podrían haber contribuido a la pérdida de control de la aeronave.

El área del impacto fue acordonada por equipos de emergencia mientras los investigadores recuperan restos de la avioneta y analizan la trayectoria de vuelo. Aunque el accidente no ocurrió en la ciudad de Nueva York, sí pertenece al estado, a unos 250 kilómetros al norte de Manhattan.

MSL