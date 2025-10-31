Huracán deja en el Caribe 44 muertos y caos humanitario

El número de víctimas mortales por el huracán Melissa ascendió a 44 ayer, tras su paso devastador por el norte del Caribe. La tormenta, que tocó tierra en Jamaica como categoría 5, dejó un rastro de destrucción en viviendas, carreteras y cultivos, mientras las autoridades luchan por restablecer los servicios básicos y atender la emergencia humanitaria.

El ministro de Información de Jamaica confirmó al menos 19 fallecidos en la isla y declaró que las labores de búsqueda y rescate continúan. Melissa azotó el suroeste jamaicano con vientos de más de 260 kilómetros por hora, convirtiéndose en el huracán más poderoso que haya impactado directamente al país desde 1988. Las fuerzas armadas llamaron a los reservistas a incorporarse para apoyar en tareas de socorro, mientras más de 70 % de los hogares permanece sin electricidad.

El Dato: Muchas comunidades seguían sin electricidad, internet ni servicio telefónico debido a la caída de transformadores y líneas eléctricas.

En Haití, donde la tormenta provocó lluvias torrenciales y desbordamientos de ríos, se reportaron 25 muertes, la mayoría en la ciudad sureña de Petit-Goave. El desborde del río La Digue arrasó con viviendas y tramos carreteros ya debilitados por huracanes anteriores. En Cuba, aunque no se registraron decesos, el paso de Melissa dejó severos daños estructurales y más de 735 mil personas evacuadas. En la provincia de Santiago, 241 comunidades siguen incomunicadas, y las autoridades trabajan para restablecer las vías principales.

La Organización de las Naciones Unidas confirmó que al menos 700 mil niños y adolescentes en el Caribe han resultado afectados por las inundaciones y la destrucción. Unicef advirtió que la situación es crítica: miles de menores carecen de agua potable, alimentos y acceso a servicios básicos de salud y educación. En Jamaica, el organismo asignó un millón de dólares para apoyar la emergencia, mientras que en Haití y Cuba distribuye kits de higiene, útiles escolares, materiales para refugios y plantas potabilizadoras.

Por su parte, Estados Unidos activó su Equipo Regional de Respuesta y Asistencia en Casos de Desastre (DART) para coordinar la ayuda humanitaria en Jamaica, Haití, Cuba y las Bahamas. Los equipos, integrados por expertos en desastres y brigadas de rescate urbano de Virginia y California, trabajan en la evaluación de daños y distribución de suministros. Asimismo, Washington expresó su solidaridad con las naciones caribeñas y aseguró que mantendrá el envío de apoyo de emergencia.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, declaró a su país “zona catastrófica” y anunció la reapertura progresiva de carreteras y aeropuertos. “Nuestro objetivo inmediato es restablecer las rutas que conducen a hospitales y centros críticos”, afirmó. Sin embargo, 134 carreteras siguen bloqueadas y miles de familias desplazadas.

Los científicos advierten que la intensidad de Melissa refleja el impacto del cambio climático y el calentamiento oceánico. El huracán, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, se convirtió en uno de los más lentos y destructivos de la historia reciente del Atlántico, generando pérdidas estimadas entre 48 mil y 52 mil millones de dólares.

Mientras el huracán Melissa avanza hacia Bermudas como categoría 2, las autoridades caribeñas hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para fortalecer los fondos de reconstrucción apoyo humanitario.