Israel ataca a Gaza tras recibir cuerpos que no eran rehenes

El Ejército israelí volvió a bombardear la Franja de Gaza este sábado e indicó que los tres cuerpos recibidos el viernes no corresponden a los de ningún rehén capturado por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Según una fuente del movimiento islamista palestino, este sábado se escucharon disparos del ejército israelí y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, en el sur del territorio.

Desde el 10 de octubre rige un precario alto al fuego entre Israel y Hamás, gracias a un acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Pero Israel ya lanzó bombardeos masivos sobre Gaza en dos ocasiones, tras acusar al movimiento islamista de violar el acuerdo de cese al fuego.

“La vida no tiene sentido”, dijo Sumaya Dalul, de 27 años, tras los últimos ataques israelíes.

“No tenemos dinero, ni trabajo, ni comida, ni agua, ni electricidad, ni internet”, añadió esta mujer que vive en Gaza con sus padres.

Los ataques aéreos del 19 de octubre causaron al menos 45 muertos en la franja costera, según fuentes palestinas. Y los bombardeos del martes dejaron 104 fallecidos, según las mismas fuentes.

El acuerdo de tregua estipulaba el regreso de todos los rehenes -vivos y muertos- a Israel a cambio de la liberación de cientos de presos palestinos.

Tras la entrada en vigor de la tregua, Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes supervivientes que seguían cautivos en Gaza, e inició el proceso de devolución de los cadáveres de los fallecidos.

Pero los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos provocaron el enojo del Gobierno israelí, que acusó a Hamas de violar el acuerdo de alto al fuego. Los familiares de los rehenes exigieron medidas más severas para obligar al grupo palestino a cumplir el pacto.

El movimiento islamista devolvió hasta ahora los restos mortales de 17 de los 28 rehenes fallecidos que aceptó entregar.

Diez cadáveres de rehenes del 7 de octubre seguirían en Gaza, así como el de un soldado fallecido durante una guerra en 2014.

El sábado por la mañana, un laboratorio forense confirmó que los tres cadáveres entregados el día anterior por Hamas a través de la Cruz Roja no correspondían a rehenes, según un portavoz del ejército israelí.

Las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamas, explicaron en un comunicado que propusieron entregar a Israel “tres muestras de un cierto número de restos no identificados”. Sin embargo, “el enemigo se negó y exigió los cadáveres para examinarlos”, agregó.

