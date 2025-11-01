Sube a 50 cifra de muertos en el Caribe por Melissa

Residentes se reúnen entre los escombros en una calle de Black River, Jamaica, el pasado jueves.

El número de víctimas fatales por el paso del devastador huracán Melissa como ciclón de categoría 5 por el norte del Caribe ascendió a 50, al reportarse 31 decesos en Haití y 19 más en Jamaica, mientras que en Cuba no se reportaron bajas.

Según el más reciente informe de Protección Civil de Haití, la mayor cifra de víctimas mortales, al menos 23, entre ellas 10 niños, se registró en Pétit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, a causa de inundaciones derivadas por las crecidas del río La Digue, donde la búsqueda de desaparecidos continúa.

Al norte de la ciudad, las inundaciones causaron la muerte de una persona que fue encontrada en el mar. Según las autoridades, al menos hay 21 personas desaparecidas y 20 más heridas.

En Jamaica, las autoridades han recuperado ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, además de que en las últimas horas los equipos de rescate siguen trabajando en áreas afectadas.

Más del 60 por ciento del país sigue sin electricidad y casi la mitad de sus sistemas de agua están fuera de servicio. Helicópteros sobrevolaban comunidades aisladas, lanzando alimentos mientras las cuadrillas se apresuraban a reabrir las carreteras.

En Cuba, la Defensa Civil evacuó a más de 735 mil personas en la parte oriental de la isla antes de que la tormenta tocara tierra. Las autoridades reportaron pérdidas de techos, líneas eléctricas y cables de telecomunicaciones de fibra óptica, así como cortes en carreteras, comunidades aisladas, y grandes pérdidas en plantaciones de plátano, yuca y café.