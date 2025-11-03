Qatar pide que la Autoridad Palestina administre Gaza y Cisjordania

El primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, expresó que su país aspira a que la Autoridad Palestina (AP) se convierta en “el único organismo para los palestinos”, con la responsabilidad de gobernar tanto Gaza como la Cisjordania ocupada. En entrevista con CNN, el líder qatarí reveló que su gobierno promueve conversaciones entre todas las facciones palestinas para establecer un comité tecnocrático que asuma la administración de Gaza durante el periodo de transición.

“El comité debe estar vinculado con la Autoridad Palestina para garantizar un liderazgo cohesionado”, señaló Al Thani, quien insistió en que Gaza y Cisjordania “no pueden separarse bajo ningún pretexto político o militar”. Añadió que “la ilusión de que existen soluciones distintas a la de dos Estados sólo prolonga el sufrimiento de ambos pueblos”, en referencia a posturas del actual gobierno israelí.

El Dato: Un estudio de la revista médica The Lancet subrayó que Gaza ha perdido más de tres millones de años de vida humana desde el inicio del conflicto en octubre de 2023.

El primer ministro qatarí reiteró que no existe alternativa viable a la solución de dos Estados, un enfoque que el emirato comparte con otros países de mayoría musulmana que se reunirán este lunes en Estambul para abordar la crisis. En la cita participarán ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, bajo la convocatoria de Turquía.

Por su parte, fuentes diplomáticas turcas confirmaron que el canciller Hakan Fidan solicitará una acción inmediata que garantice la seguridad y administración de Gaza por parte de los palestinos, además de una coordinación efectiva entre las naciones musulmanas. Fidan acusará a Israel de “poner excusas” para debilitar el alto al fuego y subrayará la necesidad de una postura firme ante “sus acciones provocadoras”.

11 Cuerpos de rehenes israelíes aún siguen en Gaza

48 Mil árboles de olivo han sido destruidos por colonos israelíes desde agosto

Mientras tanto, Israel mantiene contacto con el equipo de asesores estadounidenses del llamado “plan de paz de 20 puntos” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que éste se reunió con Aryeh Lightstone, asesor principal del enviado especial Witkoff, y con funcionarios de la Casa Blanca para revisar la implementación de ese programa.

La tregua vigente en Gaza, negociada por Estados Unidos, enfrenta tensiones debido a episodios intermitentes de violencia y a la falta de consenso sobre el desarme de Hamas o el calendario para la retirada israelí del enclave. Turquía ha ofrecido su participación en un grupo de supervisión internacional para consolidar la paz, pero Israel rechazó la posibilidad de presencia militar turca en territorio gazatí.

Mientras tanto, la oficina del premier israelí confirmó la repatriación de los cuerpos de tres prisioneros fallecidos en Gaza, entregados por la Cruz Roja. Los restos serán homenajeados en una ceremonia militar, mientras Israel se compromete a devolver los cuerpos de 45 palestinos, 15 por cada israelí devuelto, según lo estipulado en el acuerdo de alto al fuego.

En tanto, el Gobierno israelí permitió la entrada de maquinaria pesada procedente de Egipto para colaborar en la búsqueda de más cuerpos en el barrio de Shujayea, donde aún se cree que permanecen 11 cautivos israelíes. Hamas se comprometió a entregar los restos a cambio de prisioneros palestinos, pero las labores se han complicado por la devastación generalizada.

La entrega de restos ha tenido una carga emocional profunda entre las familias israelíes, que siguen reuniéndose semanalmente. “Esta guerra maldita se ha cobrado demasiadas vidas”, expresó Moran Harari, amigo de una de las víctimas, durante una vigilia en Jerusalén. Asimismo, las autoridades sanitarias de Gaza enfrentan dificultades para identificar los cuerpos palestinos debido a la falta de pruebas de ADN y equipos médicos.

ÁRBOLES DE OLIVO. Mientras la violencia se intensifica en la Cisjordania ocupada. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), octubre podría convertirse en el mes más violento desde 2013 debido a los ataques de colonos israelíes contra agricultores palestinos. Sólo este mes, la organización reportó la destrucción de más de tres mil olivos, esenciales para la economía local.

La Comisión Palestina para el Muro y los Asentamientos calcula que desde agosto se han perpetrado 141 ataques de colonos y 14 acciones militares israelíes contra fincas agrícolas, lo que ha provocado la pérdida de más de 48 mil árboles. “La cosecha de aceitunas es el sustento de miles de familias palestinas; su destrucción profundiza la represión”, advirtió Roland Friedrich, director de Asuntos de la UNRWA en Cisjordania.

Asimismo, Netanyahu reconoció que la difusión del video sobre abusos a un detenido palestino en la prisión de Sde Teiman constituye “el ataque propagandístico más severo” contra Israel desde su creación. En la grabación, soldados aparecen agrediendo sexualmente a un prisionero gazatí, hecho que generó una investigación penal.

El mandatario pidió una indagatoria “independiente e imparcial”.