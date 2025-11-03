Sin explosiones, ensayos nucleares, dice Washington

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el 15 de septiembre.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró ayer que las pruebas nucleares ordenadas por el presidente Donald Trump no implicarán explosiones atómicas. En entrevista con Fox News, explicó que se trata de “pruebas de sistema” o “explosiones no críticas”, diseñadas para verificar el funcionamiento de los componentes del arsenal nuclear.

Wright precisó que los ensayos buscan garantizar la eficacia de nuevas armas de reemplazo, sin recurrir a detonaciones reales como las realizadas en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Destacó que los avances en modelado científico permiten simular con gran precisión los efectos de una explosión nuclear.

El anuncio de Donald Trump se produjo días antes de la reunión del magnate con el líder chino, Xi Jin ping, en Corea del Sur. La orden de reanudar las pruebas, suspendidas durante 33 años, fue interpretada como un mensaje directo a las potencias nucleares rivales, China y Rusia.