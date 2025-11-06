EU impulsa una fuerza internacional en Gaza

Estados Unidos presentó ayer ante países aliados un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para respaldar el plan de paz en Gaza propuesto por el presidente Donald Trump, que contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, informó la misión estadounidense.

El plan forma parte de un acuerdo de 20 puntos que permitió un alto al fuego frágil entre Israel y Hamas el pasado 10 de octubre. De acuerdo con la propuesta, dicha fuerza estará integrada principalmente por países árabes y musulmanes, y su función será supervisar la seguridad en Gaza conforme el ejército israelí se retire del territorio.

El Tip: El acuerdo también incluye el desarme de Hamas y la reconstrucción de las zonas afectadas por los bombardeos.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, sostuvo reuniones con los 10 miembros del Consejo de Seguridad y con representantes de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía, con lo que destaca el respaldo regional a la iniciativa.

El documento de la resolución, aún sin fecha de votación prevé la creación de un Comité de Paz, encabezado por el magnate, que se encargará de supervisar el Gobierno de transición en Gaza y autorizar formalmente el despliegue de la fuerza internacional.