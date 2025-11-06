Miami será refugio, dice Trump tras la derrota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Miami “será un refugio” para quienes “escapen del régimen comunista” en Nueva York, tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, a quien acusó de representar el “extremismo socialista” dentro del Partido Demócrata.

Durante su intervención en el America Business Forum (ABF), realizado ayer en Miami, Trump afirmó que los demócratas “han llevado sus ideas tan lejos que pronto los neoyorquinos huirán hacia el sur en busca de libertad”. Dijo: “Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”.

El republicano consideró que la victoria de Mamdani, un político demócrata socialista y musulamán, significó una pérdida de soberanía para el país. “Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York”, lamentó.

El magnate sostuvo que ha advertido “por años” que sus adversarios políticos buscan convertir al país en una nueva Cuba o Venezuela, en alusión a los regímenes que, según él, ejemplifican el fracaso del socialismo. “Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para los que huyen de la tiranía comunista”, expuso ante líderes empresariales.

El foro marcó la primera aparición pública del mandatario tras los comicios del martes, donde los demócratas ganaron las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, la alcaldía de Nueva York y lograron aprobar la Proposición 50 en California, medida que podría otorgar cinco escaños adicionales al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.

53 a 7 los republicanos controlan el Senado de EU

Donald Trump reconoció que los republicanos “aprendieron mucho” de la derrota, pero atribuyó los resultados al cierre del Gobierno federal, que este jueves cumple 37 días, lo que lo convierte en el más largo de la historia de Estados Unidos.

“Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero aprendimos mucho”, afirmó previamente ante senadores de su partido en la Casa Blanca. A su juicio, los votantes castigaron al Partido Republicano por el estancamiento en Washington, aunque insistió en que la parálisis fue responsabilidad de los demócratas, a quienes acusó de “exigir salud médica para extranjeros ilegales, narcotraficantes y criminales”.

El Dato: Los líderes demócratas pidieron ayer una reunión con Trump, para resolver el cierre de Gobierno, que es el más largo.

El magnate arremetió contra la oposición por negarse a negociar el presupuesto, aseguró que sus demandas, como prolongar subsidios médicos y de salud pública, impiden que se reabra el Gobierno. “La izquierda radical está causando que millones de estadounidenses dependan de los cupones de comida sin recibir beneficios y que los empleados federales no tengan cheques”, denunció.

Trump los presionó para eliminar el filibusterismo, una regla del Senado que exige un mínimo de 60 votos para aprobar medidas legislativas. Argumentó que esa norma impide al Partido Republicano reabrir el Gobierno y avanzar en su agenda política.