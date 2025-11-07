ICE arresta de manera violenta a mujer inmigrante mientras su esposo convulsiona y sostiene a su bebé

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Fitchburg, Massachusetts, desató indignación luego de que un video mostrara a agentes federales arrestando a una mujer inmigrante mientras su esposo, que sostenía a un bebé, sufrió una aparente convulsión durante el procedimiento.

El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2025 y ha generado llamados a una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

De acuerdo con algunos medio internacionales, los agentes de ICE se presentaron en una calle del centro de Fitchburg para realizar una detención vinculada a un caso migratorio. En las imágenes grabadas por testigos se observa a una mujer siendo sujetada por varios agentes mientras grita por ayuda, y a pocos metros, un hombre cae al suelo mientras sostiene a un bebé en brazos.

TE RECOMENDAMOS: A través de Asuntos Exteriores Israel agradece a México por contener complot iraní contra su embajadora

Testigos afirmaron que uno de los agentes habría puesto su mano en el cuello del hombre momentos antes de que este se pusiera rígido y colapsara, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía de Fitchburg señaló que sus agentes acudieron al lugar únicamente para brindar apoyo a ICE “en medio de una situación hostil”, pero que no participaron directamente en el arresto. Al llegar, el hombre ya estaba siendo atendido por una emergencia médica. Fue trasladado a un hospital local, y hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

ICE no ha emitido una declaración pública sobre el incidente ni sobre el motivo del operativo. Organizaciones comunitarias y de derechos de los inmigrantes en Massachusetts han exigido que se revise la actuación de los agentes, calificando el episodio como un ejemplo de uso desproporcionado de la fuerza en procedimientos migratorios.

El video del momento se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios demandan transparencia y respeto a los derechos humanos de las familias inmigrantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL