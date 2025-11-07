Jueza de Chicago limita uso de fuerza migratoria

Agentes federales durante una redada migratoria, en Chicago, el 22 de octubre

La jueza federal Sara Ellis ordenó restringir el uso de gases lacrimógenos y otras armas antidisturbios por parte de agentes de inmigración en Chicago, tras concluir que el gobierno mintió sobre la naturaleza de las protestas contra la política migratoria de Donald Trump.

Ellis determinó que los testimonios oficiales no eran creíbles y que los videos corporales contradicen la versión de los funcionarios. La orden judicial, concedida a manifestantes, periodistas y líderes religiosos, protege su derecho a la libre expresión y reunión.

El Tip: En una audiencia celebrada el miércoles, los demandantes relataron la violencia que sufrieron durante las protestas.

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, admitió haber mentido sobre un supuesto ataque que justificó el uso de gas lacrimógeno contra una protesta en un barrio mexicano. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que apelará la decisión, calificándola de “acto extremo”.

La jueza recordó que Chicago “no está sumida en la violencia”, como afirmó el gobierno, y prohibió el uso de armas contra civiles salvo en caso de peligro inminente.