Caen en España 13 del Tren de Aragua

La policía española arrestó a 13 personas sospechosas de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua, incautó un alijo de drogas y desmanteló dos laboratorios de narcóticos, informaron las autoridades el viernes.

Las detenciones, efectuadas en cinco ciudades (Barcelona, Madrid, Girona, Coruña y Valencia), forman parte de la primera operación en España para desmantelar una presunta célula de la banda carcelaria venezolana, que el gobierno de Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en febrero, explicó la policía en un comunicado.

La banda se ha convertido en una referencia clave en los ataques militares del gobierno del presidente Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe, así como en su campaña contra la inmigración en Estados Unidos.

Como parte del operativo, la policía española indicó que también desmantelaron dos laboratorios utilizados en la fabricación de tusi —una mezcla de cocaína, MDMA y ketamina— y confiscaron otras drogas sintéticas y cocaína.

Las detenciones siguieron a una investigación policial abierta el año pasado después de que el hermano de “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua, fuera detenido en Barcelona en virtud de una orden de arresto internacional emitida por las autoridades venezolanas, dijo la policía.

Tren de Aragua se creó hace más de una década en un penal venezolano conocido por su anarquía, con delincuentes peligrosos, en el estado de Aragua, en el centro del país. La banda se ha expandido en los últimos años coincidiendo con la marcha de más de 7,7 millones de venezolanos a causa de la crisis económica a otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.