En el Senado

Demócratas y republicanos logran acuerdo para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos

Demócratas y republicanos habrían llegado a un acuerdo en el Senado para financiar hasta el 30 de enero al gobierno de Estados Unidos

Vista del edificio del Capitolio de EU.
Vista del edificio del Capitolio de EU. Foto›Reuters
Por:
La Razón Online

Demócratas y republicanos en el Senado de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar para poner fin al cierre del gobierno, que este domingo cumple 40 días.

Sin embargo, no hay garantías de éxito pues los senadores esperan votar este domingo un proyecto de ley para financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero de 2026.

El paquete modificado, que incluye tres proyectos de ley de asignaciones para todo el año, aún tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría tomar varios días.

TE RECOMENDAMOS:
Karla Ornelas Loera, encargada de Negocios de la Embajada de México en Perú
Crisis diplomática

Perú expulsa a encargada de negocios de la Embajada de México

Antes, en declaraciones a la prensa, Trump advirtió que se acerca el fin del cierre del gobierno. “Lo sabrán muy pronto”, dijo, sin ofrecer más detalles.

Más información en breve...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Administración del Seguro Social
En Estados Unidos

Colapso de Seguro Social en EU ¿Cuáles son los trámites que ya no se podrán hacer?