Demócratas y republicanos logran acuerdo para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos

Demócratas y republicanos en el Senado de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar para poner fin al cierre del gobierno, que este domingo cumple 40 días.

Sin embargo, no hay garantías de éxito pues los senadores esperan votar este domingo un proyecto de ley para financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero de 2026.

El paquete modificado, que incluye tres proyectos de ley de asignaciones para todo el año, aún tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría tomar varios días.

Antes, en declaraciones a la prensa, Trump advirtió que se acerca el fin del cierre del gobierno. “Lo sabrán muy pronto”, dijo, sin ofrecer más detalles.

President Trump: “It looks like we’re getting close to the shutdown ending. You'll know very soon." pic.twitter.com/TlYbEamh1L — CSPAN (@cspan) November 10, 2025

Más información en breve...

