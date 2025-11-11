Alertan por rezagos en innovación, inclusión y productividad en México

En Santa Marta, Colombia.

Si México busca realmente impulsar aún más su crecimiento y su desarrollo económico es necesario transformar su estructura productiva para aumentar su competitividad y reducir la desigualdad social, sostuvo el Latin America Economic Outlook 2025.

El estudio realizado entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión europea y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló que aunque el país cuenta con factores positivos como la implementación del Plan México, es necesario atender los retos antes mencionados, ya que de lo contrario no se garantizará el desarrollo sostenible.

El Dato: En méxico, el 36.4 por ciento de la población ocupada sigue en la informalidad, un límite para la recaudación y para que el Estado de financiamiento a políticas productivas.

Y que la productividad laboral en el país creció apenas 0.9 por ciento anual entre 1991 y 2024, frente al 1.2 por ciento del promedio de la OCDE, por lo que sólo 2.1 por ciento de los trabajadores están empleados en sectores de alta o media-alta tecnología, muy por debajo del 7.7 por ciento de los países desarrollados.

Asimismo, explicó que 36.4 por ciento de la población ocupada sigue en la informalidad, lo que limita la recaudación y la capacidad del Estado para financiar políticas productivas.

“México tiene ventajas estratégicas únicas, pero necesita acelerar la inversión en innovación, educación técnica y transición energética para sostener su competitividad en la próxima década”, señala.

El informe subrayó que, aunque México ha tenido avances importantes como una reducción de la pobreza, que pasó de 37.6 a 28.5 por ciento entre 2016 y 2023, aún existe una brecha entre las regiones del país, la cual continúa ampliándose.

0.9% creció la productividad laboral entre 1991 y 2024 en el país, según la OCDE.

Lo anterior debido a que, mientras los estados del norte crecen por encima del 3.0 por ciento anual, el sur-sureste aún no supera el 1.5 por ciento. En ese contexto, refirió que los Polos de Desarrollo para el Bienestar y los Polos Industriales de Yucatán son considerados pasos positivos, aunque insuficientes si no se acompañan de inversión en capital humano, conectividad y energía limpia.

Por otra parte, apunta que el gasto público sigue concentrado en gasto corriente, mientras que la inversión en investigación, desarrollo e innovación representa apenas 0.31 por ciento del PIB, una de las más bajas de América Latina y muy lejos del promedio de la OCDE (2.7 por ciento), lo cual, advierte, limita la capacidad del país para desarrollar tecnologías propias y depender menos de las importaciones en sectores estratégicos.

FINANCIAMIENTO Y POLÍTICA FISCAL: EL GRAN PENDIENTE. Los organismos indicaron que México destina menos de 0.5 por ciento del PIB a políticas de desarrollo productivo, frente al 3.0 por ciento del promedio de las economías de la OCDE. Aunque la banca de desarrollo —encabezada por Nafin, Bancomext, Banobras y FIRA— ha movilizado entre mil y 5 mil millones de dólares anuales en créditos y garantías, la escala de financiamiento “sigue siendo insuficiente frente al tamaño de la transformación requerida”.

El documento urge a rediseñar los incentivos fiscales para fomentar sectores de alto valor agregado. En los polos industriales del Istmo y de Yucatán, al sureste del país, las empresas gozan de una reducción de hasta 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años, y de 50 a 90 por ciento en los siguientes, además de deducciones inmediatas del 100 por ciento en activos fijos. Sin embargo, la OCDE advierte que los incentivos “aislados y de corto plazo no sustituyen una política industrial integral”.

Por último, en el estudio se hizo un balance en una materia que fue central durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea (UE), el cual se relaciona con la transición energética como un eje estratégico, aunque en México es uno de los más rezagados.

Al respecto, explicó que aunque el país posee potencial para convertirse en un líder en energías renovables, electromovilidad e hidrógeno verde, la falta de claridad regulatoria y los conflictos entre el sector público y privado han ralentizado la inversión. Entre 2019 y 2024, la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias cayó del 29.3 al 27.7 por ciento, mientras que el uso de combustibles fósiles aumentó su peso en la matriz energética, desglosa el documento.

“México podría encabezar la manufactura verde en América Latina, pero requiere certidumbre jurídica, planeación de largo plazo e inversión en infraestructura sostenible”, advirtió la OCDE, y subrayó la urgencia de mejorar la formación técnica.