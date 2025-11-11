Landau acusa a Petro de falsa imagen bolivariana

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, criticó ayer al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por “autodescribirse” como un nuevo Bolívar, en medio del aumento de tensiones diplomáticas entre Washington y Bogotá. Durante una conferencia virtual, Landau calificó de “penosas” las declaraciones del mandatario colombiano y lo acusó de basar su liderazgo en la oposición al presidente Donald Trump y en una retórica que, dijo, “sólo lleva a la miseria”.

El funcionario estadounidense desestimó además versiones sobre un supuesto plan de la Casa Blanca para encarcelar a Petro, al señalar que “no siempre hay que fiarse de lo que se lee en los diarios”. Landau defendió los operativos militares impulsados por Trump contra el narcotráfico, que han dejado más de 70 muertos y una veintena de embarcaciones destruidas en el Caribe y el Pacífico. Según afirmó, combatir el tráfico de drogas es una cuestión de seguridad nacional.