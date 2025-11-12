Investigan a Humala por delitos de lesa humanidad

La Fiscalía peruana investiga a Ollanta Humala por delitos de lesa humanidad cometidos en los años 90, cuando era oficial del Ejército y jefe de la base militar Madre Mía, en Huánuco. La fiscal Marita Barreto informó que la pesquisa, declarada compleja, tendrá un plazo de ocho meses para desarrollar las diligencias.

Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016, enfrenta nuevas acusaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en 1992. El caso incluye los asesinatos de Edgardo Isla y Nemer Acuña, cuyos restos fueron identificados recientemente, además de la desaparición de cuatro personas más en el mismo periodo.

El Tip: Humala es el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción, se une a Alejandro Toledo y a Alberto Fujimori.

El expresidente cumple una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero procedente de la constructora Odebrecht, destinado a financiar sus campañas políticas. Su esposa, Nadine Heredia, implicada en el mismo proceso, permanece asilada en Brasil.