Juez ordena liberar a los detenidos por ICE

Funcionarios del gobierno detienen a un manifestante en Chicago, el 14 de octubre.

Un juez federal ordenó la liberación de cientos de personas arrestadas durante la “Operación Midway Blitz” en Illinois, al determinar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó una orden judicial de 2022 que restringe los arrestos sin orden ni causa probable.

La decisión del juez Jeffrey Cummings, emitida ayer, representa un revés para la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump. Según la filial de CNN WLS, la orden alcanza a quienes fueron detenidos entre junio y octubre en Chicago y otras ciudades del estado.

Los abogados del National Immigration Justice Center y la ACLU de Illinois denunciaron que más de 3 mil personas fueron arrestadas ilegalmente y que al menos 615 permanecen bajo custodia federal. Quienes resulten beneficiados deberán recibir su fianza antes del 21 de noviembre, cuando las partes volverán a comparecer ante el tribunal.

Jeffrey Cummings precisó que su función no es formular políticas públicas, sino garantizar el cumplimiento del Decreto de Consentimiento Castañon Nava, el cual prohíbe arrestos preventivos sin orden judicial. “No tendré que hacer nada si los arrestos se ajustan al decreto”, dijo.