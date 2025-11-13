Más de 3 mil afectados

Juez ordena liberar a los detenidos por ICE

Juez ordena liberar a cientos detenidos en por ICE, al violar un decreto que prohíbe arrestos sin orden

Funcionarios del gobierno detienen a un manifestante en Chicago, el 14 de octubre.
Funcionarios del gobierno detienen a un manifestante en Chicago, el 14 de octubre. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Un juez federal ordenó la liberación de cientos de personas arrestadas durante la “Operación Midway Blitz” en Illinois, al determinar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó una orden judicial de 2022 que restringe los arrestos sin orden ni causa probable.

La decisión del juez Jeffrey Cummings, emitida ayer, representa un revés para la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump. Según la filial de CNN WLS, la orden alcanza a quienes fueron detenidos entre junio y octubre en Chicago y otras ciudades del estado.

Los abogados del National Immigration Justice Center y la ACLU de Illinois denunciaron que más de 3 mil personas fueron arrestadas ilegalmente y que al menos 615 permanecen bajo custodia federal. Quienes resulten beneficiados deberán recibir su fianza antes del 21 de noviembre, cuando las partes volverán a comparecer ante el tribunal.

TE RECOMENDAMOS:
Un manifestante sostiene una pancarta antifascista de “No Kings” en NY, el 18 de octubre.
En Alemania, Italia y Grecia

Washington sanciona a grupos Antifa europeos

Jeffrey Cummings precisó que su función no es formular políticas públicas, sino garantizar el cumplimiento del Decreto de Consentimiento Castañon Nava, el cual prohíbe arrestos preventivos sin orden judicial. “No tendré que hacer nada si los arrestos se ajustan al decreto”, dijo.

TE RECOMENDAMOS:
El príncipe Andrés de Gran Bretaña, y el rey Carlos III de Gran Bretaña, el pasado 16 de septiembre.
Correos de Epstein tensan disputa política

Revelaciones reavivan presión sobre Trump