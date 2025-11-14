Washington sanciona a grupos Antifa europeos

Estados Unidos designó ayer como terroristas globales a cuatro organizaciones en Alemania, Italia y Grecia, acusándolas de integrar células violentas vinculadas a Antifa. El anuncio estuvo encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que la medida responde al compromiso del presidente Donald Trump de enfrentar la violencia política atribuida a estos grupos. Rubio adelantó que buscará clasificarlos también como Organizaciones Terroristas Extranjeras a partir del 20 de noviembre.

El Departamento de Estado señaló que Antifa Ost, con sede en Alemania, perpetró ataques contra personas identificadas como parte de la “escena de derecha” entre 2018 y 2023, además de acciones violentas en Budapest en febrero de 2023. Informes de inteligencia alemanes han descrito al grupo como una red agresiva; cuatro de sus integrantes fueron detenidos entre 2023 y 2024 por ataques contra presuntos extremistas de derecha.

Junto con Antifa Ost, Washington sancionó a la Federación Anarquista Informal en Italia y a Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria en Grecia. Este último grupo reivindicó explosiones y ataques en 2023 y 2024 que no dejaron heridos. Un funcionario griego aseguró que el gobierno mantiene esfuerzos para reducir actos terroristas, mientras autoridades italianas evitaron comentar las designaciones.