Trump contempla diálogo con Maduro e intervención

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela entraron ayer en una fase ambivalente, después de que el presidente Donald Trump declarara que está dispuesto a conversar con Nicolás Maduro mientras mantiene la posibilidad de una intervención en el país. La combinación de señales diplomáticas y advertencias armadas elevan la incertidumbre en la región, especialmente tras el incremento del operativo militar estadounidense cercano al Caribe.

El magnate sostuvo ante periodistas en la Oficina Oval que no descarta hablar directamente con Maduro y que esa conversación podría ocurrir “en algún momento”. Pese a esta apertura, el republicano remarcó que el líder venezolano ha provocado un “daño tremendo”, valoración que contrasta con su disposición al diálogo. Reconoció también que determinar si existe un escenario en el que Maduro permanezca en el poder es una “pregunta difícil”, lo cual subrayó la ambivalencia de su postura.

El Dato: Venezuela dice que la banda criminal transnacional Tren de Aragua, surgida en una cárcel local, es un “elemento mítico” usado para “buscar agredir” al país.

En ese sentido, funcionarios estadounidenses confirmaron que Trump todavía no ha tomado una decisión sobre un eventual ataque terrestre dentro de Venezuela. De acuerdo con fuentes consultadas por CNN, asesores en seguridad nacional presentaron alternativas que incluyen ataques aéreos contra centros estratégicos o golpes a rutas vinculadas con el narcotráfico. Entre las propuestas también figura un movimiento más directo para desplazar a Maduro del cargo, opción que acentúa la tensión política.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el domingo que Estados Unidos designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Washington sostiene que opera bajo la conducción de Nicolás Maduro, así como de altos funcionarios de su administración. Caracas, por su parte, ha rechazado reiteradamente estas acusaciones y sostiene que el señalamiento responde a motivaciones políticas. El Departamento de Estado confirmó que el 24 de noviembre entrará en vigor la designación formal del Cártel de los Soles como organización terrorista.

21 ataques ha realizado EU a supuestas narcolanchas

Además, el secretario del Ejército de Estados Unidos confirmó que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas “si se les pide” intervenir en territorio venezolano. Esta declaración se suma al despliegue de más de una decena de buques de guerra y 15 mil efectivos dentro del perímetro definido por el Pentágono como operación “Lanza del Sur”.

Pese a la escalada, Trump mantiene abierta la puerta de la diplomacia. Según dijo, las autoridades venezolanas “quieren hablar”, y él mismo “probablemente” lo hará, tal como ocurre con otros líderes internacionales. No obstante, reforzó críticas hacia el Gobierno de Caracas y lo acusó de enviar inmigrantes irregulares, incluidos presuntos miembros del Tren de Aragua, hacia Estados Unidos. Aunque Trump insistió en que no necesita autorización del Congreso para acciones militares, funcionarios de su administración señalaron recientemente a legisladores que no existe aún una base jurídica sólida para ataques contra objetivos terrestres en Venezuela. Pese a ello, indicaron que podría desarrollarse una justificación si el escenario evoluciona.

El magnate dijo que “no descarta nada”. Mientras espera que el despliegue militar sea suficiente para presionar a Maduro a dejar el cargo sin recurrir a la fuerza.