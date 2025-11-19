Maduro propuso plan de renuncia a EU, pero Trump lo rechazó y presionó a Venezuela: NYT

Estados Unidos rechazó una propuesta del Gobierno de Venezuela para que Nicolás Maduro dejara el poder tras un plazo de dos a tres años, según una investigación del The New York Times, corroborada también por Associated Press.

La oferta incluía una transición ordenada y un acuerdo para facilitar la salida del presidente venezolano.

De acuerdo con la fuente de AP, funcionarios venezolanos plantearon que, durante esa transición, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiría la presidencia y completaría el mandato hasta 2031, sin concurrir a la reelección.

Washington habría rechazado la oferta al seguir sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Maduro y considerar que el calendario propuesto prolongaba excesivamente su continuidad.

New York Times precisó también que la administración de Donald Trump autorizó a la CIA a elaborar planes de acción encubierta en Venezuela como parte de una estrategia de presión más amplia, en un contexto en el que Estados Unidos intensificaba sus operaciones de seguridad en el mar Caribe. Desde septiembre, Estados Unidos ha implementado a través de sus Fuerzas Armadas una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe, incluidos varios botes que partieron de Venezuela.

Según los reportes, las conversaciones exploratorias tenían lugar mientras Washington evaluaba diferentes opciones para presionar al Gobierno venezolano, entre ellas nuevas sanciones, acciones diplomáticas y una mayor presencia militar en la región.

En un evento televisado desde Caracas, Maduro negó la existencia de la oferta para que dejara el poder y declaró que se trataba de una “distorsión mediática” para “dividir a nuestro pueblo”. También advirtió que cualquier acción militar extranjera tendría consecuencias para la región, y reiteró que Venezuela mantiene disposición al diálogo si se respeta su soberanía.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 18 de julio. ı Foto: Reuters

Además, se burló de la confirmación de Trump de que había autorizado a la CIA a operar en Venezuela. “¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años?”, preguntó. Rodríguez, por su parte, dijo que el supuesto plan para la renuncia de Maduro es una noticia falsa.

En enero, Nicolás Maduro tomó posesión de un tercer mandato de seis años, a pesar de informes independientes que señalan que habría perdido las elecciones del año pasado.

