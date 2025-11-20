EU elimina aranceles de 40% a algunas importaciones agrícolas de Brasil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que elimina aranceles a algunos productos agrícolas importados de Brasil, informó la Casa Blanca.

La medida, se informó, aplicará a los productos que se hayan importado después del 13 de noviembre del 2025. Los impuestos cobrados a productos como el café, la carne bovina, el tomate y el mango alcanzaron el 40 por ciento.

En ese sentido, se devolverán los aranceles cobrados de esas importaciones brasileñas, según se indicó en un texto divulgado por la Casa Blanca.

El decretó fue firmado después de un diálogo directo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

De esta forma, los productos agrícolas provenientes de Brasil pasarán a Estados Unidos exentos del gravamen adicional.

Sin embargo, las frutas brasileñas estarán sujetas a calendarios especiales, que se basará en la estacionalidad y la oferta doméstica.

La relación comercial entre Estados Unidos y Brasil será supervisada y, en su caso, se habrá la posibilidad de recomendar medidas adicionales o modificaciones en el futuro.

En días pasado, el aumento de los precios en EU de dichos productos generó presión en Donald Trump para flexibilizar la medida arancelaria a Brasil, un importante exportador de carne de res.

Así, Estados Unidos también eliminó la semana pasada los aranceles que mantenía sobre el té, el jugo de frutas, el cacao, las especias, los plátanos, las naranjas, los tomates y ciertos fertilizantes de Brasil.

El arancel de 40 por ciento fue impuesto a Brasil por el presidente de Estados Unidos en el mes de julio, quien argumentó la medida como respuesta a políticas “amenazantes para la economía y la seguridad de Estados Unidos”.

Con información de Reuters.

JVR