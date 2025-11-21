Más opciones de ataque contra Venezuela

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de clasificar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera abrió un nuevo frente diplomático y militar en la región, ya que de acuerdo con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, este paso ofrece a Washington “nuevas opciones”, al vincular al grupo con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien niega cualquier participación en el narcotráfico.

En días pasados, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó que la medida entrará en vigor el lunes, convirtiendo en delito cualquier apoyo material al cártel dentro de EU. Funcionarios de ese país también aseguran que dicho Cártel trabaja con el Tren de Aragua para enviar narcóticos a su territorio.

Trump reconoció que la designación permite atacar infraestructura de Maduro, aunque no ha tomado una decisión, dijo.

Por su parte, Amnistía Internacional cuestionó la falta de transparencia y alertó sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en alta mar, además de riesgos para pescadores y migrantes que cruzan rutas irregulares. La ONG insiste en verificar el respeto a las normas internacionales en medio de una crisis que, según sus estimaciones, empuja a cientos de miles de venezolanos a desplazarse por el mar.