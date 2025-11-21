Se exceden al enviar a la GN a Washington

Miembros de la Guardia Nacional de EU se despliegan en Washington, el pasado 19 de agosto.

Una jueza federal dictaminó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Departamento de Defensa actuaron fuera de la ley al desplegar a la Guardia Nacional en Washington sin la solicitud de las autoridades civiles de la ciudad. La resolución, emitida ayer por la jueza de distrito Jia Cobb, concluye que la administración “excedió los límites de su autoridad” y utilizó a los efectivos para “misiones no militares de disuasión del delito”, una actuación que calificó como contraria al marco legal vigente.

Jia Cobb sostuvo además que el Gobierno carecía de facultades para trasladar a la capital a miembros de la Guardia Nacional provenientes de otros estados, lo que, a su juicio, afectó “de manera irreparable” el ejercicio de soberanía del Distrito de Columbia. Pese al fallo, la jueza otorgó a la administración un plazo de 21 días para presentar una apelación antes de ordenar el retiro de las tropas.

El Tip: Según el Departamento de Seguridad Nacional de EU, entre los detenidos en Charlotte, hay miembros de pandillas como MS-13 y Los Sureños.

Mientras tanto, tras cinco días de detenciones, las autoridades locales confirmaron el cierre de ‘La telaraña de Charlotte’, el operativo migratorio desplegado por la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, en el cual más de 200 personas fueron arrestadas desde su inicio el sábado pasado.

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, anunció el fin de la operación y aseguró que mantendrá su compromiso con la rendición de cuentas. Por su parte, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, expresó en X su alivio por la retirada de los agentes y llamó a la comunidad a sostener los valores de cohesión y respeto que definen a la ciudad.

21 días tiene el Gobierno para apelar la orden

Pese al cierre, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas permanecerán en el condado, un escenario similar al vivido en Chicago. Fuentes consultadas por CNN señalaron que Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, abandonaría Charlotte ayer.