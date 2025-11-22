EU pone a Ucrania entre la espada y la pared por plan de paz

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, ayer, en un mensaje a la nación en Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, aseguró que su país enfrenta la difícil elección de perder su dignidad y libertad, o renunciar al apoyo de Washington, por un plan de paz que respalda demandas clave de Rusia y de Donald Trump.

“Éste es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora, Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles. O perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado”, dijo.

El discurso del presidente ucraniano se da en el contexto de la celebración del Día de la Dignidad, que conmemora la primera jornada de las protestas de 2013 y 2014 que tumbaron la última administración prorrusa del país.

El Dato: “Rusia no tiene ningún derecho legal a exigir concesiones al país que invadió. En última instancia, los términos de cualquier acuerdo los decide Ucrania”, acusaron los países europeos.

Cabe señalar que en el proyecto de paz de Donald Trump se establece que Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos. Además, plantea que retire a sus tropas del territorio que aún controla en el Donbás, limite su Ejército y renuncie al despliegue de tropas de la OTAN en su territorio tras la guerra.

“Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, que hace descarrilar el proceso y que Ucrania no está lista para la diplomacia”, afirmó también el presidente ucraniano.

En una entrevista radiofónica, Trump reiteró que desea una respuesta de Zelenskyy sobre su plan de 28 puntos para el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, pero que es posible una prórroga para ultimar los términos.

“He tenido muchos plazos, pero si las cosas funcionan bien, se suelen prorrogar. Pero el jueves es el día clave; creemos que es una fecha apropiada, señaló.

Consultado sobre la cesión de territorio ucraniano a Rusia, Donad Trump subrayó que Kiev “está perdiendo territorio” con la guerra, un conflicto que “está fuera de control, es una masacre”.

Por otro lado, Vladimir Putin, presidente de Rusia, acogió con cautela la propuesta estadounidense y afirmó que Moscú había recibido el plan, al que calificó de “una nueva versión” y “un plan modernizado”, que según él “podría sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo”.

“Pero este texto no se ha discutido con nosotros de forma sustancial, y me imagino por qué. La administración estadounidense no ha logrado hasta ahora el consentimiento de la parte ucraniana. Ucrania se opone. Al parecer, Ucrania y sus aliados europeos siguen ilusionados y soñando con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, detalló.

APOYO DE EUROPA. El presidente ucraniano también sostuvo un encuentro telefónico con los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido, quienes le aseguraron su continuo apoyo.

El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer aseguraron a Zelenski “su apoyo total e inalterable en el camino hacia una paz justa y duradera” en Ucrania. Los cuatro líderes celebraron los esfuerzos de EU por poner fin a la guerra. “En particular, celebraron el compromiso con la soberanía de Ucrania y la disposición a otorgarle sólidas garantías de seguridad”, añadió el comunicado de la oficina de Merz.

Sin embargo, los países europeos advierten de una posible intervención y han insistido en ser consultados en los esfuerzos de paz. “La guerra de Rusia contra Ucrania supone una amenaza existencial para Europa. Todos deseamos que esta guerra termine. Pero es fundamental cómo”, declaró la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en Bruselas.