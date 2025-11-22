Perú ordena arresto de la exprimer ministra Betsy

Un juez de la Corte Suprema de Perú Juan Carlos Checkley ordenó el arresto y detención preventiva por cinco meses de Betsy Chávez, exprimera ministra peruana, quien actualmente se encuentra en asilo en la embajada de México en Lima, la capital del país.

Argumentó que el riesgo de fuga de la diplomática en el proceso es “palpable”, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.

Chávez ocupó brevemente el cargo de primera ministra durante la administración del derrocado y encarcelado expresidente Pedro Castillo. Ella está siendo procesada por el presunto delito de conspiración contra el Estado y por su probable participación en el intento de Castillo de clausurar el Congreso a finales de 2022.

De acuerdo con Reuters, la orden de detención, emitida el 18 de noviembre por el juez del Tribunal Supremo Juan Carlos Checkley y publicada el viernes, fue enviada a la Policía Nacional e Interpol.

La medida incluye una orden de captura nacional e internacional contra Chávez, cuya defensa aguarda la emisión de un salvoconducto que le permita abandonar Perú y trasladarse a territorio mexicano.

Las autoridades de Perú también reforzaron la seguridad en los alrededores de la embajada de México, donde permanece asilada la exprimera ministra. El despliegue policial fue registrado por medios locales, que documentaron el aumento de agentes, mientras continúa la tensión entre ambos gobiernos.