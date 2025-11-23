EU y Ucrania aseguran que hubo avances significativos en la negociación del plan de paz

Marco Rubio, secretario de Estado de EU (izq.), aseguró que fueron productivos los diálogos en Ginebra sobre el plan de paz para Ucrania.

Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y países europeos reunidas en Ginebra informaron avances significativos en la elaboración de una nueva versión del plan de paz para el conflicto entre Rusia y Ucrania promovido por Washington.

De acuerdo con agencias internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el encuentro del domingo como el “más productivo” desde el inicio del proceso.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Rubio detalló en una conferencia realizada en la ciudad suiza que los equipos negociadores han logrado consolidar un borrador basado en aportaciones de todas las partes involucradas. A propósito de ello, afirmó que Washington trabaja en ajustes derivados de sugerencias recibidas con el objetivo de acercar posturas entre Kiev y Moscú.

Aunque Rusia no envió representación a esta ronda, el funcionario señaló que existe “una visión clara” de las prioridades del Kremlin.

Entrada de la misión de Estados Unidos en Suiza. ı Foto: Reuters

Por su parte, Andrei Yermak, jefe negociador ucraniano, coincidió en que la sesión permitió avanzar hacia una “paz justa y duradera”. El funcionario agradeció el respaldo estadounidense y confirmó que se realizará una segunda reunión para continuar con la revisión del documento.

El plan, tal cual fue presentado por Washington, contempla la cesión de territorio de Ucrania a Rusia y la reducción de las capacidades militares ucranianas, puntos que han generado reservas tanto en Ucrania como en sus aliados.

Edificio dañado en Dnipro, Ucrania, tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

En este contexto, Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, aseguró que la mayoría de las prioridades de Kiev ya se encuentran reflejadas en la última versión del borrador.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, destacó la interacción “constructiva” con Estados Unidos y confió en mantener el ritmo de trabajo durante los próximos encuentros.

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Por otro lado, en medio de las negociaciones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó en un mensaje en X que la responsabilidad de la guerra, la cual se ha librado desde 2022, recae completamente en Rusia.

Aseguró que Moscú ha llevado a cabo acciones hostiles, que además han llevado a la muerte de miles de sus personas, solo para “ocupar un porcentaje del territorio ucraniano”. Acusó que esto demuestra que el motivo de la guerra no es por territorio, sino por demostrar su “derecho a someter a otros”.

Al respecto, Zelenski agradeció el respaldo de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20, e insistió en que el objetivo central debe ser poner fin a las hostilidades y evitar que se repitan. De esta forma, reiteró que cada punto del futuro acuerdo debe garantizar una paz “digna” y sostenible para el país.

Con información de Europa Press.

