Ucrania y aliados debaten en Ginebra plan de paz de EU, en medio de críticas por posibles concesiones a Rusia

Entrada de la misión de Estados Unidos en Suiza.

Funcionarios de Ucrania, Estados Unidos y Europa se reunieron este domingo en Ginebra para analizar el plan de paz impulsado por Washington, cuya propuesta ha generado inquietud en Kiev y en varias capitales occidentales por incluir concesiones significativas a Rusia.

De acuerdo con medios internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump estableció como plazo hasta el jueves para que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, responda al documento de 28 puntos.

Edificio dañado en Dnipro, Ucrania, tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

El borrador plantea que Ucrania entregue parte de su territorio, acepte restricciones militares y renuncie a su aspiración de integrarse a la OTAN.

TE RECOMENDAMOS: Encabeza reunión en El Cairo Hamás pide mediación internacional urgente ante supuestas violaciones de alto el fuego por Israel

Al respecto, Zelenski afirmó en redes sociales que espera un resultado que detenga la violencia y evite futuros estallidos del conflicto. Señaló que las delegaciones ucranianas, estadounidenses y europeas mantienen contactos estrechos para lograr un acuerdo “duradero y justo”.

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Autoría del plan genera controversia; EU insiste en que es suyo

Por otro lado, la autoría del plan ha generado confusión. Legisladores estadounidenses aseguraron que el secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo que el documento provenía de terceros y que Washington solo lo había transmitido a Kiev. Apuntaron que Rubio lo había nombrado una “lista de deseos” de Rusia.

No obstante, el Departamento de Estado rechazó esa versión y sostuvo que la propuesta fue elaborada en Estados Unidos. Rubio, quien viajó a Ginebra junto con el enviado especial Steve Witkoff, reiteró que la iniciativa es norteamericana.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Sin embargo, líderes europeos han pedido claridad. El primer ministro polaco, Donald Tusk, indicó que los aliados están dispuestos a trabajar con el borrador, pero que “sería útil saber con certeza quién lo redactó”. A propósito, una fuente del gobierno alemán informó que Europa envió a Washington y a Kiev una contrapropuesta basada en el esquema original de Estados Unidos.

Análisis de borrador, en momento crítico

El encuentro en Suiza ocurre en un momento crítico para Ucrania. Según agencias internacionales, Rusia ha avanzado lentamente en el este y sur del país, ha intensificado bombardeos contra infraestructura energética y ha provocado que millones de personas sufran cortes de agua, calefacción y luz durante varias horas al día.

Last night, search and rescue operations in Ternopil at the site where a missile struck a residential building were completed. Rescuers worked nonstop for four days. As a result of this Russian crime, 33 people were killed, including 6 children. My condolences to the families and… pic.twitter.com/Hovz4oq3px — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Mientras tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que conversará con Vladimir Putin para compartir posteriormente sus conclusiones con los aliados occidentales.

Trump, por su parte, sostuvo que su plan no representa su “oferta final” y que busca “poner fin a una guerra que nunca debió ocurrir”.

Con información de Reuters y Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am