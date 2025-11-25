Trump reconoce ‘progreso’ en diálogos sobre plan para Ucrania; prevé reuniones con Zelenski y Putin

Donald Trump reconoce "tremendo progreso" en diálogos sobre su plan de paz para Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que ha habido “tremendo progreso” en los diálogos sobre el plan de paz que impulsa Washington para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y aseguró que contempla reunirse nuevamente con sus líderes, Volodímir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, pero solo cuando haya un borrador final de esta propuesta.

A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense se refirió a los diálogos que ha habido sobre el plan de paz que su país impulsó para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, y reconoció que ha habido avances tras múltiples diálogos entre líderes que han agregado y refinado puntos.

Trump aseguró que, tras estos diálogos, especialmente los efectuados el domingo en Ginebra, “solo quedan algunos puntos de desacuerdo”.

“Durante la última semana, mi equipo ha logrado avances significativos con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. [...] El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo”, dijo Trump.

Por lo anterior, el presidente estadounidense informó que, con el objetivo de continuar estas pláticas, enviará a dos representantes a Rusia y Ucrania.

Detalló que será el secretario del Ejército, Dan Driscoll, quien se reunirá con la parte ucraniana, mientras que Steve Witkoff hará lo propio con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En el mismo sentido, informó que él mismo sí prevé reunirse con Putin y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pero, dijo, “SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final”.

Donald Trump concluyó que se informará sobre los avances de estos diálogos mediante integrantes de su gabinete como el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Las declaraciones de Trump ocurren el mismo día en el que Zelenski aseguró que estaba listo para reunirse con su homólogo estadounidense y discutir puntos “sensibles” de su plan de paz. Lo anterior después de que, tras reuniones con líderes europeos, se rechazaran partes sustanciales del mismo.

El plan de paz, que ha provocado división entre los aliados de Ucrania, incluye concesiones territoriales de Kiev a Moscú, así como un debilitamiento militar ucraniano.

