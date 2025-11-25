Zelenski asegura que está listo para abordar con Trump los puntos ‘sensibles’ del plan de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para abordar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, los puntos más sensibles del plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra, cuyas concesiones potenciales hacia Rusia han provocado preocupación en Kiev y entre aliados europeos.
De acuerdo con borradores citados por Reuters, aún quedan asuntos delicados por resolver, aunque no se consideran insalvables.
Al respecto, Zelenski sostuvo que las decisiones sobre la seguridad de Ucrania “deben incluir a Ucrania”, y que lo mismo aplica para Europa.
“Cuando algo se decide a espaldas de un país, existe un alto riesgo de que no funcione”, señaló, de acuerdo con medios internacionales.
El mandatario defendió el marco negociado en Ginebra por países europeos, y aseguró que Kiev está dispuesto a avanzar junto con Estados Unidos y bajo el compromiso personal de Trump.
De esta forma, pidió a los aliados definir el esquema para el eventual despliegue de una fuerza multinacional en territorio ucraniano y mantener el apoyo militar mientras Moscú no muestre señales concretas de reducir su ofensiva.
“La guerra rusa ocurre todos los días y no podemos permitirnos perder apoyo”, advirtió durante una videoconferencia con la Coalición de Voluntarios.
Por otro lado, funcionarios ucranianos señalaron que Zelenski podría viajar a Estados Unidos en los próximos días para afinar los términos del acuerdo, aunque la Casa Blanca no confirmó esa posibilidad.
Washington afirmó que en la última semana se lograron “progresos significativos” para acercar a ambas partes a una solución negociada.
A propósito del estado del conflicto, la capital ucraniana volvió a sufrir un ataque nocturno con misiles y drones rusos que causó siete muertos y afectó servicios básicos, según reportes internacionales, lo que reforzó la presión para acelerar las negociaciones.
En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que cualquier acuerdo garantice un Ejército ucraniano “fuerte” y sin limitaciones, al advertir que Moscú no muestra voluntad real de negociar.
En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que existe avance hacia un texto que, en su mayoría, podría ser aceptado. Asimismo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reiteró el compromiso del bloque para sostener la presión sobre Rusia y apoyar a Kiev en todos los frentes.
Con información de Reuters y Europa Press.
