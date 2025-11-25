Zelenski asegura que está listo para abordar con Trump los puntos ‘sensibles’ del plan de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para abordar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, los puntos más sensibles del plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra, cuyas concesiones potenciales hacia Rusia han provocado preocupación en Kiev y entre aliados europeos.

De acuerdo con borradores citados por Reuters, aún quedan asuntos delicados por resolver, aunque no se consideran insalvables.

Russia’s war against Ukraine hasn’t ended yet – every day, Russia kills our people on the front lines and attacks our cities and energy infrastructure. So, while diplomatic efforts to end this war continue, it is crucial that our partners don’t forget that Ukraine still needs… pic.twitter.com/pdYlHOoUBB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Al respecto, Zelenski sostuvo que las decisiones sobre la seguridad de Ucrania “deben incluir a Ucrania”, y que lo mismo aplica para Europa.

“Cuando algo se decide a espaldas de un país, existe un alto riesgo de que no funcione”, señaló, de acuerdo con medios internacionales.

El mandatario defendió el marco negociado en Ginebra por países europeos, y aseguró que Kiev está dispuesto a avanzar junto con Estados Unidos y bajo el compromiso personal de Trump.

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz.



Germany has been helping us a lot since the very beginning of this war – militarily, financially, and politically. I am grateful that we in Ukraine can always count on Germany’s leadership and support.



I shared the latest details of… pic.twitter.com/II6d7hqvAA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

De esta forma, pidió a los aliados definir el esquema para el eventual despliegue de una fuerza multinacional en territorio ucraniano y mantener el apoyo militar mientras Moscú no muestre señales concretas de reducir su ofensiva.

“La guerra rusa ocurre todos los días y no podemos permitirnos perder apoyo”, advirtió durante una videoconferencia con la Coalición de Voluntarios.

This morning, I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer. It was a good and very productive conversation.



I thanked the Prime Minister for the condolences he expressed to the Ukrainian people. Last night, Russia launched another attack – at a time when… pic.twitter.com/8twO1mYLLr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Por otro lado, funcionarios ucranianos señalaron que Zelenski podría viajar a Estados Unidos en los próximos días para afinar los términos del acuerdo, aunque la Casa Blanca no confirmó esa posibilidad.

Washington afirmó que en la última semana se lograron “progresos significativos” para acercar a ambas partes a una solución negociada.

A propósito del estado del conflicto, la capital ucraniana volvió a sufrir un ataque nocturno con misiles y drones rusos que causó siete muertos y afectó servicios básicos, según reportes internacionales, lo que reforzó la presión para acelerar las negociaciones.

En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que cualquier acuerdo garantice un Ejército ucraniano “fuerte” y sin limitaciones, al advertir que Moscú no muestra voluntad real de negociar.

En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que existe avance hacia un texto que, en su mayoría, podría ser aceptado. Asimismo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reiteró el compromiso del bloque para sostener la presión sobre Rusia y apoyar a Kiev en todos los frentes.

Con información de Reuters y Europa Press.

