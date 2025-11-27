Rusia advierte límites en plan de paz de EU

Rusia reconoció avances en el proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos para frenar la guerra en Ucrania, pero negó cualquier expectativa inmediata de acuerdo al insistir en que no aceptará concesiones sobre los puntos centrales del conflicto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que las conversaciones son “serias”, aunque todavía demasiado frágiles para hablar de un resultado concreto. Dejó claro que Moscú percibe actores interesados en obstaculizar la ruta diplomática y alertó que las condiciones actuales no permiten todavía una resolución estable.

El presidente estadounidense Donald Trump, que promueve un plan de 28 puntos, dijo el martes que enviará en los próximos días a su negociador Steve Witkoff para mantener nuevas reuniones con altos funcionarios rusos. La propuesta fue modificada tras los reclamos de Ucrania y de varias capitales europeas, que objetaron disposiciones consideradas excesivas, como posibles limitaciones al ejército ucraniano o compromisos que afectarían su camino hacia la OTAN. El magnate sostiene que el proceso avanza “en una sola dirección”, aunque admite que cada ajuste implica resistencia y debate.

El Dato: El papel de Witkoff volvió a estar bajo la lupa cuando un informe indicó que él entrenó a Ushakov, asesor de Putin, sobre cómo debería presentarle a Trump el plan de paz.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, reiteró que Moscú no retrocederá en cuestiones que considera esenciales para su seguridad. También denunció una “guerra de información” alrededor de las filtraciones de contenido sensible entre negociadores rusos y estadounidenses. Mientras que para el asesor presidencial Yuri Ushakov, dichas filtraciones buscan debilitar la interlocución y generar desconfianza antes de que exista un documento definitivo.

En tanto, el líder ucraniano, Volodimir Zelenski dijo el pasado martes que estaba listo para avanzar en el marco respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra y discutir los puntos en disputa con el presidente estadounidense en conversaciones que, según dijo, deberían incluir a los aliados europeos.

Asimismo, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayaron que cualquier acuerdo deberá incluir garantías verificables para Ucrania y evitar restricciones que limiten su defensa. La Unión Europea evalúa nuevas sanciones y la utilización de activos rusos congelados para sostener a Kiev, en un intento por equilibrar el peso que Washington y Moscú ejercen sobre la negociación.

19 personas heridas dejó un ataque ruso en Zaporiyia

Mientras tanto, un ataque ruso con drones en Zaporiyia dejó 19 heridos y daños en más de 50 edificios, incluida una residencia universitaria. Moscú, por su parte, reportó el derribo de 33 drones ucranianos en diferentes regiones, mientras Kiev afirmó haber alcanzado una planta en Cheboksary dedicada a producir componentes para misiles. Ambos bandos buscan mostrar capacidades ofensivas en medio de conversaciones que aún no desembocan en un marco de tregua.