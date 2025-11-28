Hong Kong concluye los rescates tras el siniestro

El Papa envió sus condolencias

Empresas como Tencent, Xiaomi y Alibaba prometieron donaciones para la recuperación.

Wang Fuk Court del distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong, ayer. Foto: AP
LAS AUTORIDADES de Hong Kong informaron que este viernes concluirán las operaciones de búsqueda y rescate tras el peor incendio que arrasó el complejo Wang Fuk Court y que dejó al menos 94 muertos y decenas de desaparecidos, en el episodio más mortífero en Hong Kong desde 1948. El fuego, que consumió siete de las ocho torres del conjunto, mantuvo a los bomberos trabajando más de 24 horas.

Las autoridades detuvieron a dos directores y a un consultor de la empresa Prestige Construction, responsable de las renovaciones, bajo sospecha de homicidio involuntario por el uso de materiales inseguros. Los andamios de bambú y las lonas protectoras facilitaron la propagación de las llamas, según una evaluación preliminar. La policía confiscó documentos y equipos en una redada a la compañía.

Entre los fallecidos se encuentra el bombero Ho Wai-ho, quien colapsó durante las labores y murió en el hospital. Más de 75 personas resultaron heridas y cientos fueron evacuadas a refugios temporales. Familias continúan buscando a residentes no localizados.

El líder de Hong Kong, John Lee, anunció un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses para apoyar a los afectados, además de ayudas de emergencia.

