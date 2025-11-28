Hong Kong concluye los rescates tras el siniestro

Wang Fuk Court del distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong, ayer.

LAS AUTORIDADES de Hong Kong informaron que este viernes concluirán las operaciones de búsqueda y rescate tras el peor incendio que arrasó el complejo Wang Fuk Court y que dejó al menos 94 muertos y decenas de desaparecidos, en el episodio más mortífero en Hong Kong desde 1948. El fuego, que consumió siete de las ocho torres del conjunto, mantuvo a los bomberos trabajando más de 24 horas.

Las autoridades detuvieron a dos directores y a un consultor de la empresa Prestige Construction, responsable de las renovaciones, bajo sospecha de homicidio involuntario por el uso de materiales inseguros. Los andamios de bambú y las lonas protectoras facilitaron la propagación de las llamas, según una evaluación preliminar. La policía confiscó documentos y equipos en una redada a la compañía.

Entre los fallecidos se encuentra el bombero Ho Wai-ho, quien colapsó durante las labores y murió en el hospital. Más de 75 personas resultaron heridas y cientos fueron evacuadas a refugios temporales. Familias continúan buscando a residentes no localizados.

TE RECOMENDAMOS: Pedro Castillo sentenciado a 11 años de cárcel Expresidente peruano recibe dura condena por rebelión

El líder de Hong Kong, John Lee, anunció un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses para apoyar a los afectados, además de ayudas de emergencia.