Venezuela condena ‘cierre’ de su espacio aéreo por EU; acusa ‘amenaza colonialista’ y ‘agresión ilegal’

El Gobierno de Venezuela expresó su “repudio con absoluta contundencia” al mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que decreta “cerrado” el espacio aéreo circundante al país sudamericano, lo cual consideró una “agresión extravagante, ilegal e injustificada”.

Por lo anterior, declaró que, pese a las advertencias de EU, “seguirá ejerciendo plenamente su soberanía protegida por el Derecho Internacional en todo su espacio aéreo”.

A través de un comunicado, el Gobierno venezolano se pronunció sobre las declaraciones que, más temprano, hizo Trump a través de la red social Truth, en las cuales pidió a pilotos, aerolíneas e incluso a narcotraficantes que consideraran el espacio aéreo de la nación sudamericana “cerrado en su totalidad”, con lo que sugirió presencia militar.

Al respecto, Venezuela aseguró que el hecho de que Estados Unidos “pretenda aplicar extraterritorialmente su jurisdicción [...] al intentar dar órdenes” constituye un “acto hostil, unilateral y arbitrario”.

“Venezuela denuncia ante el mundo que tales afirmaciones representan una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca por el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas”, explicó el Gobierno venezolano en su comunicado.

A causa de esto, Venezuela aseguró que “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.

Abundó que “ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, por lo que reiteró que continuará haciendo pleno uso de su espacio aéreo como, dijo, lo garantizan las instancias internacionales.

En el mismo sentido, Venezuela pidió a la comunidad internacional “rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral”, el cual, afirmó, “equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y del norte de Suramérica”.

“Venezuela sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo”, concluyó el gobierno venezolano, en su comunicado.

El mensaje del Gobierno venezolano ocurre después de que Trump declarara “completamente cerrado” el espacio aéreo de aquel país, sin precisar los alcances ni implicaciones de esta afirmación.

Sin embargo, las declaraciones de Trump ocurren en medio de tensiones entre ambos gobiernos, en donde, mientras el estadounidense ha sugerido un posible diálogo con Venezuela, sigue con el despliegue de su fuerza en el Caribe.

