Maduro confirma llamada “cordial”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó ayer que sostuvo una conversación telefónica “cordial” con el mandatario estadounidense, Donald Trump, hace unos 10 días, en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Según Maduro, el diálogo se dio en tono de respeto y podría abrir la puerta a una relación “Estado a Estado” basada en la diplomacia. Aseguró que actuó con prudencia al no revelar antes el intercambio.

El magnate ya había reconocido la comunicación, señalando que no salió “ni bien, ni mal”. Tras la llamada, el republicano anunció que debía considerarse “cerrado por completo” el espacio aéreo venezolano e instó a aerolíneas y pilotos a evitar la zona, lo que provocó cancelaciones y la revocación de permisos a ocho compañías internacionales.

El Tip: Un grupo bipartidista de senadores de EU presenta resolución para bloquear ataques de Trump contra Venezuela ante el dicho que la ofensiva por tierra iniciará pronto.

Asimismo, Washington advirtió sobre riesgos al sobrevolar el sur del Caribe y reiteró que podría iniciar operaciones terrestres contra presuntos narcotraficantes venezolanos, ampliando el operativo Lanza del Sur. Mientras tanto, continuaron los vuelos de deportación solicitados por Estados Unidos, pese a la afirmación de Trump sobre el cierre del espacio aéreo.

