Mundial y revisión del T-MEC, una oportunidad para demostrar fortaleza: COA ante visita de Sheinbaum

El Council of the Americas (COA), organismo empresarial dedicado al desarrollo económico y social del hemisferio occidental, celebró la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a Washington, D.C., donde ambos participarán en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento también contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fortaleciendo así un encuentro trilateral en un momento clave para la región.

De acuerdo con el COA, la coincidencia entre la organización del Mundial y el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previsto para 2026, representa una “oportunidad única” para que los tres países reafirmen la fortaleza de su relación y renueven su compromiso con la integración económica.

La organización subrayó que, durante las últimas tres décadas, una América del Norte fuerte e interconectada ha sido un motor de crecimiento y prosperidad compartida.

Por ello, consideró que tanto el evento deportivo como la primera evaluación formal del T-MEC deben servir como catalizadores para profundizar la cooperación regional, fortalecer cadenas de suministro y aumentar la competitividad del bloque frente a un panorama global cada vez más desafiante.

El COA enfatizó que los tres países tienen ante sí la posibilidad de mostrar un frente unido y coordinado en materia económica, comercial y de infraestructura estratégica.

En este sentido, la revisión del tratado comercial será un punto crucial para ajustar políticas, resolver tensiones y reforzar mecanismos que aseguren la estabilidad en la región.

Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva del Council of the Americas, afirmó que este encuentro simboliza una etapa decisiva para Norteamérica. “Este momento simboliza el futuro que podemos construir juntos”, declaró.

“La Copa Mundial puede ser un poderoso símbolo de la cooperación norteamericana, demostrando cómo los tres países pueden trabajar eficazmente en equipo para fomentar la innovación y la prosperidad compartida” destacó.

Con la mirada puesta en 2026, la visita de los mandatarios y la declaración del COA apuntan a un mensaje claro: Norteamérica tiene la oportunidad de reafirmar su liderazgo regional y global mediante una integración más profunda, estable y estratégica.

