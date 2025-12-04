Putin acepta propuestas de paz tras diálogo clave

Imagen tomada de un video muestra la ciudad de Myrnohrad, bombardeada, en la región de Donetsk, este de Ucrania, ayer.

El Kremlin confirmó que el presidente Vladimir Putin aceptó sólo una parte de las propuestas estadounidenses destinadas a frenar la guerra en Ucrania, mientras descartó otras por considerarlas inviables. El portavoz Dmitry Peskov explicó que la reunión en Moscú con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner fue el primer intercambio directo de opiniones entre ambas delegaciones, paso que definió como indispensable para cualquier negociación seria.

Peskov insistió en que Rusia está dispuesta a reunirse cuantas veces sea necesario para avanzar hacia un acuerdo, aunque evitó detallar los puntos examinados, al señalar que la discreción será esencial para la productividad de los trabajos. Según explicó, la discusión se mantiene en manos de expertos rusos y estadounidenses, quienes deberán aportar insumos para futuros contactos.

El Dato: Estados Unidos se unió a otros 90 países en la ONU para exigir a Rusia garantizar el retorno inmediato de todos los niños ucranianos deportados por la fuerza.

La complejidad del proceso se agudizó tras la filtración en noviembre de 28 borradores de propuestas estadounidenses que generaron alarma en Kiev y en capitales europeas. Estas versiones eran vistas por funcionarios ucranianos como concesivas a las exigencias de Moscú. En respuesta, los gobiernos europeos presentaron una contrapropuesta que derivó en un marco actualizado para intentar desbloquear la vía diplomática.

Desde Moscú, el asesor de política exterior Yuri Ushakov reconoció que aún no se ha logrado un compromiso, pero señaló que varias ideas estadounidenses son “más o menos aceptables” y podrían discutirse. Ushakov confirmó que en la conversación se revisaron un conjunto previo de 27 puntos y cuatro documentos adicionales entregados por Witkoff, sin que se revelara su contenido.

20 por ciento de Donetsk restante quiere controlar Rusia

Rusia exige la retirada ucraniana del Donbás y sostiene que sin una definición clara sobre esa cuestión no es posible una solución global. Ucrania, por su parte, ha reiterado que no cederá ninguna de las regiones ocupadas.

Tras la reunión en Moscú, Witkoff contactó de inmediato al jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov, para coordinar valoraciones. El canciller ucraniano, Andri Sibiga, afirmó que Washington observa avances en la ruta diplomática y que la delegación de Kiev planea un nuevo encuentro. El presidente Volodimir Zelenski respaldó esta lectura al afirmar que “el mundo siente que existe la posibilidad” de cerrar el conflicto, aunque advirtió que depende de una presión sostenida sobre Moscú.

Mientras tanto, la Comisión Europea planteó un mecanismo para movilizar 90 mil millones de euros mediante un préstamo de reparaciones respaldado en activos rusos congelados. La iniciativa generó reservas en Bélgica, país que concentra la mayor parte de esos recursos, pero recibió la aprobación preliminar de otros socios europeos. Ursula von der Leyen argumentó que aumentar el costo de la guerra es la única vía para inducir un cambio en la postura del Kremlin.

Asimismo, gobiernos europeos acusaron a Putin de simular interés en la paz después de que las conversaciones con los enviados estadounidenses no arrojaran avances tangibles. Desde Bruselas, ministros de Exteriores de la OTAN señalaron que la ofensiva rusa en el campo de batalla continúa con mayor agresividad, motivo por el que reforzarán la ayuda militar a Kiev.