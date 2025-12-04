Redada migratoria en Nueva Orleans pone en riesgo a comunidad latina

La operación migratoria denominada Catahoula Crunch, desplegada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en Nueva Orleans, convirtió ayer a la ciudad sureña en el nuevo epicentro de la ofensiva federal ordenada por el presidente Donald Trump contra comunidades migrantes en urbes gobernadas por demócratas. El operativo, confirmado tras semanas de reportes preliminares locales, replica el modelo reciente de intervenciones masivas aplicadas en Los Ángeles, Chicago y Charlotte. Documentos internos obtenidos por medios estadounidenses muestras que la Patrulla Fronteriza solicitó incluso vehículos blindados y el uso de una base militar como centro de preparación.

El Dato: Louisiana y Nueva Orleans aumentaron sus poblaciones latinas por Katrina en 2005, cuando llegaron a restaurar la ciudad.

El DHS argumentó que Nueva Orleans fue seleccionada debido a las políticas de “ciudad santuario” que, según la agencia, obstaculizan la cooperación con autoridades migratorias y permiten que individuos con antecedentes penales reingresen a la comunidad. La portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, aseguró que “las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales”, una declaración que acompañó con imágenes de detenidos originarios de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam. El mensaje oficial sostiene que la operación prioriza a personas con historial criminal, aunque residentes y activistas reportan detenciones de trabajadores sin antecedentes penales.

La llegada de agentes federales impactó de inmediato en sectores laborales y comerciales. Restaurantes y negocios latinos anunciaron cierres temporales debido al temor de redadas dentro o alrededor de sus establecimientos. Para muchas familias migrantes, la reacción ha sido de repliegue: algunos han dejado de enviar a los niños a la escuela, otros han reorganizado turnos laborales y un número creciente evita transitar de noche. En un restaurante familiar, una mujer mexicana conocida como Abby instaló camas improvisadas para evitar que sus parientes se expongan en el trayecto diario entre su hogar y su empleo. “No todos somos delincuentes… somos gente trabajadora”, dijo, al relatar el miedo de ser separada de su hijo de 10 años.

14 por ciento de la población es de ascendencia latina

La redada ocurre en un estado donde viven alrededor de 223 mil inmigrantes, una comunidad diversa en la que casi uno de cada cinco proviene de Honduras y cerca de la octava parte, de México. El despliegue profundiza un patrón federal: El magnate ha ordenado operaciones similares en ciudades donde los gobiernos locales rechazan colaborar con deportaciones masivas. En todas ellas, la presencia de la Patrulla Fronteriza fuera de zonas fronterizas ha sido motivo de tensiones políticas y protestas.

En Nueva Orleans, por su parte, la alcaldesa LaToya Cantrell evitó comentar sobre el operativo, lo cual se repitió en el Departamento de Policía local. En contraste, el gobernador republicano Jeff Landry respaldó la acción federal y celebró la decisión presidencial. Trump declaró en la Casa Blanca que, a petición de Landry, enviará tropas de la Guardia Nacional a la ciudad para una operación paralela contra la delincuencia: “El gobernador Landry… ha pedido ayuda y vamos a ir ahí en un par de semanas”, afirmó. La oficina del FBI anunció que trabajará junto con la Policía Estatal de Louisiana para proteger a agentes migratorios. El operativo podría extenderse hasta fin de año.

384 mil habitantes tiene Nueva Orleans

JUSTA DEPORTIVA. A días del sorteo del Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Washington, el jefe del grupo de trabajo federal para el evento, Andrew Giuliani, declaró que el Gobierno no descarta detenciones durante la justa deportiva si consideran que fortalecen la seguridad. “El presidente no descarta nada que haga más seguro a este país”, aseguró, reforzando la postura que ha caracterizado la actual administración.

Giuliani también recordó que los visitantes extranjeros deberán atravesar estrictos procesos de visado y que cada solicitud se analizará bajo estándares de seguridad nacional. Países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones de ingreso, como Haití e Irán, han recibido exenciones parciales únicamente para delegaciones oficiales.

El Tip: Gran parte de la población latina de Louisiana reside en Jefferson Parish, donde hispanos representan 19% de la población.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Washington este jueves para asistir al sorteo del Mundial, donde coincidirá por primera vez con Donald Trump. La mandataria anticipó que el encuentro, si llega a concretarse, sería breve, pero reconoció que es un momento significativo para América del Norte.

La visita se produce en medio de operaciones migratorias que afectan a ciudadanos mexicanos y en Nueva Orleans, con una comunidad latina extensa. Funcionarios en México han seguido los reportes de detenciones indiscriminadas y el uso de tácticas agresivas. Activistas en advierten que la visita de figuras de alto nivel puede abrir una ventana para solicitar garantías mínimas para los migrantes.