Asfura retoma ventaja en conteo hondureño

El conservador Nasry Tito Asfura volvió a encabezar ayer el recuento de las elecciones hondureñas del 30 de noviembre, tras alcanzar el 40.21 por ciento de los votos y superar por un margen estrecho a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien registra el 39.46 por ciento. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que el avance del escrutinio llegó al 86.10 por ciento, jornada marcada por cortes del sistema y denuncias de irregularidades. Salvador Nasralla, quien horas antes había pasado al primer lugar, aseguró que durante la madrugada “se apagó la pantalla” y los datos fueron “alterados por un algoritmo”.

En redes sociales afirmó que los votos habrían sido intercambiados entre ambos candidatos y pidió investigar a la empresa encargada del portal de resultados preliminares. El CNE no ha respondido a los señalamientos.

El Tip: El ganador de los comicios asumirá el cargo el 27 de enero de 2026, en sustitución de la presidenta Xiomara Castro.

La consejera presidenta, Ana Paola Hall, llamó a la calma y señaló que el margen entre los aspirantes es “histórico”, mientras insistió en que la declaratoria final reflejará la voluntad popular. La candidata oficialista, Rixi Moncada, permanece en tercer lugar con alrededor del 19 % de los votos.

