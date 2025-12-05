Un hombre pasa en bicicleta junto a una valla publicitaria con imágenes de Vladimir Putin y Narendra Modi, ayer.

Ayer, el presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró que la región del Donbás “será liberada” bajo cualquier vía. La reunión de cinco horas entre el mandatario ruso y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dejó al descubierto los puntos de coincidencia y fricción entre ambas partes.

Putin calificó el encuentro como “muy útil” y “necesario”, aunque insistió en que Rusia mantendrá su objetivo en el este de Ucrania. Según explicó, las conversaciones retomaron las propuestas presentadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre bilateral de Alaska. El mandatario ruso, que se encuentra en India de visita oficial, subrayó la necesidad de que los países europeos “se involucren” en lugar de “obstaculizar” el proceso, una línea que ha mantenido.

El Dato: Las recientes sanciones estadounidense a los principales productores de petróleo rusos han comenzado a obligar a las refinerías indias a reducir sus compras.

El ruso aseguró que Moscú está dispuesto a liberar Donbás y Novorossiya “militarmente o por otras vías”, una afirmación que subraya el carácter inamovible de sus demandas. En su mensaje, Putin sostuvo: “Les hemos dicho que la gente no quiere vivir bajo su liderazgo; salieron a votar en el referéndum y votaron a favor de la independencia”. Kiev y sus aliados han rechazado estos referendos desde 2022 por considerarlos ilegítimos, una postura respaldada por la Asamblea General de la ONU.

Mientras Putin viajaba rumbo a Nueva Delhi, funcionarios ucranianos se preparaban para nuevas conversaciones en Estados Unidos. Rustem Umerov, jefe negociador de Ucrania, y Andrii Hnatov, del Estado Mayor, fueron convocados a Miami para dialogar con Witkoff y con Jared Kushner, yerno de Trump. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que su delegación retomaría el proceso tras las consultas internas.

2022 año en que Donetsk, Lughanks, Jerson y Zaporiyia votaron su independencia

El intercambio en Moscú dejó ver el punto del desacuerdo: Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas del este para permitir la anexión de los territorios que controla, algo que Kiev rechaza por completo. Putin explicó que la reunión se prolongó porque ambas partes debían “revisar cada punto de las propuestas de paz”, aunque admitió que algunos elementos de la iniciativa estadounidense son inviables para Moscú. Según su versión, “en unos hemos dicho que sí, que se puede discutir, pero en otros no podemos”.

El magnate, por su parte, aseguró que la delegación estadounidense tuvo una “muy buena reunión” con el líder ruso y afirmó que, según lo transmitido por Witkoff y Kushner, Putin “le gustaría ver el fin de la guerra”. Sin embargo, evitó adelantar posibles acuerdos al declarar: “Para bailar el tango se necesitan dos”.

El Tip: Una de las mayores exigencias del Kremlin es que Ucrania ceda el Donbás, que aún no ha conquistado por completo.

En ese sentido, el Instituto para el Estudio de la Guerra estimó que, al ritmo actual, las fuerzas rusas no lograrían controlar completamente la región de Donetsk hasta agosto de 2027, una proyección que evidencia el estancamiento operativo. Durante la noche del jueves, ambos países continuaron sus ataques de largo alcance: Ucrania reportó 138 drones y dos misiles lanzados por Rusia; Moscú aseguró que derribó al menos 76 drones ucranianos.

Asimismo, el ruso cuestionó la postura de Washington sobre las compras de petróleo de la India a Moscú, señaló las importaciones estadounidenses de combustible nuclear ruso al comenzar una visita de Estado a este país destinada a fortalecer los lazos entre las dos naciones.

“Estados Unidos todavía nos compra combustible nuclear para sus propias plantas de energía nuclear”, dijo, y agregó que si Estados Unidos tiene derecho a comprar combustible ruso, India debería disfrutar “del mismo privilegio”.

2027 podría ser el año en que el Kremlin se apodere del territorio del Donbás

DINERO RUSO. En tanto, la Unión Europea analiza la posibilidad de utilizar activos rusos congelados para financiar un nuevo préstamo destinado a Ucrania. En ese sentido, el Gobierno ruso reaccionó de inmediato al anunciar la preparación de un “paquete de contramedidas”, y acusó al bloque europeo de recurrir a medidas “sin base legal”. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, afirmó: “Es un robo, no hay otra definición”.

Las advertencias fueron acompañadas por las observaciones de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quien afirmó que utilizar esos fondos violaría la legislación comunitaria y pondría en riesgo la estabilidad financiera. Bélgica, país donde se encuentran congelados miles de millones en activos rusos administrados por Euroclear, también expresó dudas legales y alertó sobre riesgos para sus finanzas públicas.

A su vez, Alemania se mostró dispuesta a examinar la propuesta, aunque su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, subrayó que se trata de un “terreno jurídico desconocido”. Los Estados miembro mantienen negociaciones para intentar cerrar una postura común antes de Navidad.

En tanto, la primera dama de EU, Melania Trump, anunció la devolución de siete niños ucranianos que habían sido separados por Rusia durante la guerra. “Quiero alabar el liderazgo y la diplomacia mostrada tanto por Rusia como por Ucrania.