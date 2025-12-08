Sicarios del Cártel de Sinaloa cruzan a Guatemala para atacar a rivales y hieren a un militar

Sicarios del Cártel de Sinaloa cruzan a Guatemala para atacar a rivales.

Hay un detenido y un muerto

El Ministerio de Defensa de Guatemala informó que presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa (CDS) ingresaron a su territorio para atacar a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala. Se reportó la detención de una persona.

Sin embargo, el Ejército de Guatemala detectó a una célula de los sicarios, por lo que comenzó un enfrentamiento.

La irrupción dejó un saldo de un civil muerto y un militar herido, el cual se reporta como fuera de peligro al tener una herida en una de las piernas.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Guatemala, el ataque ocurrió en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, específicamente en la línea divisoria, cuando se realizaba un patrullaje de rutina.

La zona del ataque fue acordonada por unidades militares de Guatemala, quienes también lograron la captura de un sujeto y el aseguramiento de armas, explosivos y drones.

El Ejército de Guatemala afirmó que mantiene coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA) para esclarecer lo ocurrido.

La frontera entre Guatemala y México es una zona en la que se han registrado distintos actos de violencia perpetrado por grupos del narcotráfico, que disputan el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y migrantes.

El pasado 8 de junio de 2025, un grupo de policías mexicanos fue emboscado con un saldo de 4 muertos. La balacera se prolongó desde Las Champas, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, hasta el Departamento de Huehuetenango.

